Diretta/ Cagliari Sassuolo streaming video tv: rossoblù per la salvezza (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO: MAZZARRI VEDE SOLO I 3 PUNTI!

La diretta di Cagliari Sassuolo, partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena sabato 16 aprile a partire dalle ore 12.30. Il lunch match di questo turno mette di fronte, tra le mura della Sardegna Arena, due squadre che stanno vivendo un momento molto diverso tra loro. I padroni di casa, infatti, stanno ancora lottando per conquistare la permanenza in massima categoria, in quanto si trovano al quartultimo posto della classifica a + 3 sulla zona retrocessione. Gli ospiti, invece, hanno ormai ben poco da chiedere a questa stagione, dato che si trovano al nono posto con 46 punti, con la zona Europa che ormai appare inaccessibile.

I neroverdi dunque sulla carta sono favoriti, ma i rossoblù hanno molte più ambizioni. La squadra di Walter Mazzarri, tuttavia, negli ultimi turni è in caduta libera: è reduce da cinque sconfitte, di cui l’ultima contro la Juventus. Gli uomini di Alessio Dionisi, al contrario, nell’ultimo turno hanno conquistato un entusiasmante successo nello scontro diretto con l’Atalanta, per cui sono in fiducia.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La visione in diretta di Cagliari Sassuolo sarà disponibile attraverso due modalità. La partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN, che hanno acquisito in co-esclusiva i diritti del campionato. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire il match in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo risentono di qualche assenza per parte. I padroni di casa non avranno infatti a disposizione Strootman, Nandez, Ceppitelli e Goldaniga. Il tecnico Walter Mazzarri dovrebbe dunque schierare i suoi in un 3-5-2 così strutturato: Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Anche la lista degli indisponibili degli ospiti è lunga: mancheranno Obiang, Djuricic, Harroui, Matheus Henrique, oltre allo squalificato Muldur. Il tecnico Alessio Dionisi dovrebbe ottemperare a questi problemi con un 4-2-3-1 così disegnato: Consigli; Rogerio, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez M, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.

QUOTE CAGLIARI SASSUOLO

Le quote della diretta Cagliari Sassuolo, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, rivelano che la partita dovrebbe essere equilibrato. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2,75. Il pareggio, con il segno X, è proposto invece 3,60. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è fissato infine a 2,40.











