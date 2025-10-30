Diretta Cagliari Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Unipol Domus per la nona giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO (RISULTATO 1-2): FINISCE COSI’!

All’Unipol Domus il Sassuolo batte il Cagliari per 2 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro Koné manca il raddoppio al 56′ ed i rossoblu rispondono cogliendo la traversa con Zappa al 57′, oltre a vedersi deviare in corner da Idzes un colpo di testa di Borrelli al 60′. E’ Pinamonti a raddoppiare per i suoi su assist di Volpato al 65′ ma Esposito trova il pari con l’aiuto di Felici al 73′. I neroverdi colpiscono un palo al 78′ con Volpato e Fadera non concretizza all’80’. I tre punti di oggi portano il Sassuolo a quota 13 mentre il Cagliari resta fermo a 9 punti nella classifica di Serie A. (Aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cagliari Sassuolo è in esclusiva su DAZN. Chiunque non fosse registrato alla piattaforma che fornisce un servizio di streaming a pagamento non potrà accedere all’applicazione e seguire questa partita lontano dallo stadio dove si gioca.

SIAMO NELLA RIPRESA!

Il risultato fra Cagliari e Sassuolo è cambiato ed è di 0 a 1 quando siamo ormai arrivati al cinquantacinquesimo minuto della sfida. In apertura di secondo tempo, partito senza alcun cambio da parte dei due tecnici delle squadre in campo questa sera, i rossoblu ricominciano a farsi vedere in avanti con Palestra che calcia largo al 51′ ma gli ospiti riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno su punizione da Laurienté al 54′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE DEL PRIMO TEMPO!

Alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Cagliari e Sassuolo sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 0 a 0. Gli ospiti si vedono murare un tiro di Volpato al 24′ ed ai padroni di casa viene annullato un gol di Esposito per fuorigioco al 27′. I neroverdi mancano lo specchio con Pinamonti al 35′ e Caprile disinnesca i tentativi di Thorstvedt al 42′ e di Volpato al 44′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DELLA GARA

In Sardegna la partita tra Cagliari e Sassuolo è cominciata da una quindicina di minuti ed il risultato è di 0 a 0. Nelle battute iniziali della sfida sono i padroni di casa ad affacciarsi pericolosamente in avanti per primi con Adopo che spara largo al 6′ e non riescono a calciare per colpa di Muric al 7′ con Esposito, la cui punizione viene poi deviata in corner all’11’. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Tra qualche istante comincerà la diretta di Cagliari Sassuolo, ma prima di immergerci nel rettangolo verde capiamo a livello di trend quale tra queste due squadre avrà le maggiori probabilità di portare a casa il risultato. Come faremo? Ovviamente grazie alle statistiche raccolte dalla nostra redazione. Il Cagliari continua a crescere nella gestione dei ritmi: 52% di possesso, 1,6 xG, 1,4 xA, e una buona efficacia sotto porta (33% dei tiri nello specchio convertiti).

Il 65% delle azioni pericolose nasce da corsie laterali, con particolare spinta a sinistra. Difensivamente, però, restano margini (1,3 xGA, 38% dei gol subiti su cross). Il Sassuolo si affida alla sua qualità offensiva: 58% di possesso, 1,9 xG, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore, tra le più alte del campionato. Il 44% dei gol arriva da transizioni veloci, ma la squadra concede molto nei finali (41% delle reti subite dopo il 70’).

Cagliari più fisico (16,8 falli di media), Sassuolo più tecnico (86% di precisione nei passaggi). Ora via al commento live della diretta di Cagliari Sassuolo, si comincia! CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. All. Pisacane. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. (agg. Gianmarco Mannara)

IL PRIMO POSTICIPO!

Giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 18:30 si disputerà la diretta Cagliari Sassuolo. Presso l’Unipol Domus di Cagliari si tiene infatti il primo dei due posticipi validi per la nona giornata del campionato di Serie A 2025/2026 che si è giocata nel turno infrasettimanale e le due compagini sono distanti appena un punto l’una dall’altra.

I rossoblu sono in quattordicesima posizione solitaria con i loro nove punti con il Parma alle loro spalle lontano un paio di punti ed il Lecce che potrebbe agganciarli se dovesse vincere ed i sardi finissero invece KO. Nello scorso turno la squadra allenata da mister Pisacane ha rimontanto l’Hellas Verona pareggiando per 2 a 2.

In quella circostanza si sono rivelati decisivi i gol segnati nel corso della ripresa da Idrissi e, nel recupero, da Felici. Gli ospiti si trovano al tredicesimo posto grazie ai dieci punti sin qui ottenuti dall’inizio della stagione attualmente in corso ed arrivano dalla sconfitta interna patita di misura per 1 a 0 contro la Roma a causa di un gol di Dybala.

Se i neroverdi dovessero conquistare una vittoria quest’oggi potrebbero non solo riscattarsi dopo la prova deludente fornita contro i giallorossi ma compiere anche un bel salto in avanti in classifica. Gli emiliani, alla vigilia di questo turno, hanno infatti la possibilità di agganciare il Como magari scavalcando il Torino, la Cremonese, la Lazio, l’Udinese, la Juventus e pure l’Atalanta.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo: mister Pisacane dovrebbe scegliere di puntare sul 4-3-2-1 stando alle indiscrezioni con Caprile in porta, Palestra, Ze Pedro, Luperto e Obert in difesa, Adopo, Prati e Folorunsho nel mezzo, Gaetano ed Esposito sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Borrelli. Il tecnico Grosso opterà invece per un 4-3-3 secondo i rumors con Muric fra i pali, Walukiewicz, Idzes, Candé e Doig nelle retrovie, Thortsvedt, Matic e Koné in mediana, Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente offensivo.

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO, LE QUOTE

Le quote fornite ad esempio da Sisal ci raccontano di una diretta Cagliari Sassuolo abbastanza combattuta in merito all’eventuale esito finale dell’incontro. I padroni di casa sono leggermente favoriti con l’1 indicato a 2.70 ma gli ospiti non hanno poi così tante chances in meno a giudicare dal segno 2 quotato a 2.80. Il pareggio è invece la soluzione meno concreta alla vigilia con l’x pagato a 3.00.