DIRETTA/ Cagliari Sassuolo streaming video tv: tantissimi pareggi nei precedenti (Serie A 11 dicembre 2023)

DIRETTA CAGLIARI SASSUOLO: TESTA A TESTA

La diretta della gara che vede affrontarsi Cagliari Sassuolo pone di fronte due formazioni che all’interno del proprio passato si sono trovate l’una contro l’altro in ben 18 partita. Grande equilibrio all’interno di questa sfida con 10 pareggi e quattro tra testa dal 2013 ad oggi. La prima sfida in assoluto giocata tra questi due formazioni risulta essere quella dell’1 dicembre 2013 con il risultato di pareggio per 2-2. La vittoria del Cagliari venne realizzato il 24 gennaio 2015. Rispose il Sassuolo con il roboante risultato di 6-2 nel 2017.

L’ultima volta che le scuole sono affrontate stato il 16 aprile 2022 con il successo del Cagliari nel lunch match della 30esima giornata di campionato. I migliori marcatore l’interno di questa sfida risultano essere: Marco Sau con 5 reti; Domenico Berardi e João Pedro con quattro gol e Simone Zaza e Alessandro Matri con tre reti all’attivo. (Marco Genduso)

CAGLIARI SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sassuolo non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa quindicesima giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

IN EQUILIBRIO

Cagliari Sassuolo, in diretta lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari sarà una sfida valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il posticipo di questo turno del massimo campionato italiano mette di fronte due formazioni che necessitano di punti salvezza: da un lato, infatti, i sardi sono in piena zona retrocessione avendo ottenuto finora solo due vittorie e quattro pareggi. Dall’altro, invece, l’undici emiliano che, a quota quindici punti, è appena fuori dalla zona a rischio ma deve riscattare la beffarda sconfitta patita contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Per i padroni di casa mister Claudio Ranieri dovrà rinunciare allo squalificato Makoumbou e all’infortunato Rog. Ballottaggio in avanti tra Petagna e Lapadula. Gli ospiti di mister Alessio Dionisi, invece, non avranno a disposizione due pedine importanti come Boloca e Berardi, entrambi fermati dal giudice sportivo per un turno.

CAGLIARI SASSUOLO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della squadra sarda con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo degli emiliani, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

