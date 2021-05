Diretta Cagliari Spal Primavera/ Streaming video tv: gli estensi hanno ambizioni!

DIRETTA CAGLIARI SPAL PRIMAVERA: SFIDA SALVEZZA

Cagliari Spal Primavera sarà in diretta alle ore 10:30 di domenica 30 maggio: prima mattina dedicata alla 26^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Degli isolani avevamo parlato nelle scorse settimane come di una squadra delusa: l’anno scorso avevano trovato un gran passo ed erano arrivati al secondo posto in classifica, ma poi la pandemia ha fermato tutto e in questa stagione i rossoblu lottano per la salvezza – quasi fatta, comunque – con l’ultima partita che è stata persa in casa della Roma in maniera pirotecnica (3-5).

Molto bene invece la Spal, che si sta rivelando una sorpresa di questo torneo: gli estensi, reduci dall’impegno infrasettimanale contro la Lazio, aspirano ad un posto nei playoff per continuare la corsa e provare a fare strada sino alla fase finale, dunque inevitabilmente questa partita sarà da vincere. Aspettando che la diretta di Cagliari Spal Primavera prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA CAGLIARI SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spal Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre: come noto l’emittente si occupa dell’intera programmazione del campionato 1, e dunque non farà eccezione questa partita che andrà in onda in televisione. Ci sono altre due modi per seguire il match in questione, e contemplano la diretta streaming video: il primo è quello di visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, il secondo quello di installare l’app Sportitalia su dispositivi quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL PRIMAVERA

In Cagliari Spal Primavera Alessandro Agostini punterà nuovamente sul 4-2-3-1, ma cambiando qualcosa: Luvumbo e Lisandru Tramoni si giocano una maglia sulla trequarti ed entrambi potrebbero essere titolari, con Masala e Cavuoti in panchina. Conferma per Desogus e Contini – autore di una doppietta mercoledì – così come per Bruno Conti e Kourfalidis in mezzo al campo; in difesa comandano Iovu e Cusumano che si piazzano a protezione di Ciocci, i due terzini dovrebbero essere ancora Boccia e Michelotti. Nel 4-3-3 di Giuseppe Scurto il portiere sarà Galeotti, protetto da Peda e Csinger mentre Savona e Yabre opereranno sugli esterni; Mamas in mezzo al campo come playmaker, supportato dall’azione delle due mezzali Tunjov e Attys. Nel tridente offensivo si va verso la conferma di Ellertsson come prima punta, ai suoi lati le due soluzioni del tecnico dovrebbero premiare Demba Seck e Cuéllar.



