Diretta Cagliari Spal/ Streaming video DAZN: Maran sfida Semplici (Serie A)

Cagliari Spal, partita diretta dal signor Daniele Chiffi, si gioca domenica 20 ottobre alle ore 15.00 presso la Sardegna Arena e sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sardi reduci da cinque risultati utili consecutivi, dopo le tre vittorie messe in fila contro Parma, Genoa e Napoli sono arrivati due pari con Verona e Roma, e i rossoblu iniziano a respirare profumo d’Europa. La Spal dalla sua parte, battendo il Parma in casa prima della sosta, ha preso una fondamentale boccata d’ossigeno, in una corsa salvezza che appare ancora complicata. Gli estensi finora hanno sempre perso in trasferta e hanno sempre perso a Cagliari nelle ultime due stagioni, dopo il ritorno in Serie A (due volte ko in campionato e una in Coppa Italia negli ultimi tre precedenti).

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spal, domenica 20 ottobre, sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky sul canale numero 209 del satellite, DAZN1. DAZN avrà inoltre l’esclusiva della diretta streaming video via internet del match per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito dazn.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Le probabili formazioni di Cagliari Spal, domenica ottobre alle ore 15.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Il Cagliari del tecnico Rolando Maran sarà schierato con un 4-3-1-2: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Rog, Nainggolan; Castro; Joao Pedro, Simeone. Risponderà la Spal allenata da Leonardo Semplici schierata con un 3-5-2: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Cagliari Spal, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione sarda. Vittoria interna quotata 2.00, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 3.75. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato invece 1.80.



