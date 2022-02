Diretta/ Cagliari Spal streaming video e tv. Sardi per il secondo posto (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI SPAL PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Spal, in diretta lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Asseminello sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato Primavera 1. Sardi ancora secondi in classifica alla vigilia di questa giornata, agganciati al treno con Sampdoria e Inter, anche se comunque il trend positivo per il Cagliari non si è arrestato neppure con il 2-2 in casa della Fiorentina. Certo, davanti si corre ed è sempre più difficile tenere il ritmo per una outsider.

Spal battuta 0-2 in casa dall’Empoli nell’ultimo impegno di campionato e ancora costretta al penultimo posto in classifica, col rischio retrocessione che si fa sempre più concreto per gli estensi. Nel match d’andata a Ferrara pari col punteggio di 1-1 tra le due squadre, mentre il 30 maggio 2021 il Cagliari ha vinto per 3-1 l’ultimo precedente tra le due formazioni disputato in Sardegna nel campionato Primavera.

DIRETTA CAGLIARI SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spal Primavera sarà disponibile in chiaro su Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Spal Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Zallu, Palomba, Conti, Iovu; Desogus, Schirru, Astrand; Cavuoti, Tramoni, Luvubo. Risponderà la Spal allenata da Paolo Mandelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rigon, Borsoi, Csinger, Simonetta, Orfei, Pabai, Breit, Wilke Braams, Sperti, Ndireau Dauriat, Mihai.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Spal Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.



