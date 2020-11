Diretta Cagliari Spezia/ Streaming video tv: ottimo momento per i liguri (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI SPEZIA: RILANCIO PER GLI ISOLANI?

Cagliari Spezia, partita diretta dal signor Valerio Marini, rappresenta il primo posticipo nella nona giornata di Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 29 novembre presso la Sardegna Arena, dove gli isolani quattro giorni fa hanno colto una vittoria sul Verona all’ultimo respiro, guadagnando così l’accesso agli ottavi di Coppa Italia. Una bella affermazione che ha in parte mitigato l’amarezza per la sconfitta sul campo della Juventus; in generale Eusebio Di Francesco sta facendo bene, si è già allontanato dalla zona calda ma sa bene che inseguire l’Europa sarà un compito arduo per una concorrenza che è sulla carta superiore. Lo Spezia in questo periodo è in piena fiducia: dopo aver perso in casa contro i campioni d’Italia ha schiantato il Benevento e pareggiato contro l’Atalanta – senza incassare gol in 180 minuti – poi ha fatto il colpo al Dall’Ara eliminando il Bologna e prendendosi lui pure gli ottavi. Sarà dunque una sfida complicata per i padroni di casa; vedremo come andranno le cose nella diretta di Cagliari Spezia, intanto possiamo fare una rapida valutazione delle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI SPEZIA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Spezia è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che la potranno seguire accedendo al loro decoder; in alternativa, cioè in assenza di un televisore, l’emittente mette a disposizione per i suoi clienti il servizio di diretta streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go che, come ormai sappiamo, si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPEZIA

Con Giovanni Simeone positivo al Coronavirus, in Cagliari Spezia scatta l’ora di Pavoletti che torna titolare: sarà affiancato da Joao Pedro e Ounas, che è sempre favorito su Riccardo Sottil eroe di Coppa Italia. A centrocampo ci aspettiamo che Nandez torni titolare, giocando come mezzala con Rog dall’altra parte e Razvan Marin sempre incaricato della regia; in difesa invece potrebbero arrivare conferme importanti per Zappa e Tripaldelli sugli esterni, al centrodello schieramento agiranno sempre Walukiewicz e Zappa a protezione del portiere Cragno. Nello Spezia ci sono ancora tanti indisponibili; nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano Farias si gioca un posto nel tridente con Nzola, sempre prima punta, e Gyasi mentre a centrocampo cerca spazio Maggiore, autore di due gol nei supplementari di Bologna, ma con Estevez in vantaggio per completare il reparto con Matteo Ricci e l’attuale intoccabile Pobega. In difesa Chabot e Terzi saranno i centrali di riferimento con Provedel ovviamente confermato tra i pali, a scapito di Rafael Andrade; Mattiello giocherà a destra con Simone Bastoni a sinistra, ci provano Sala e Marchizza che però partono alle spalle della concorrenza.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Cagliari Spezia: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,20 volte quello che avrete deciso di investire, contro il valore di 3,35 che accompagna il segno 2 per il successo della squadra in trasferta. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la giocata.



