Diretta/ Cagliari Sudtirol (risultato finale 1-1): la riprende l’ex Larrivey

DIRETTA CAGLIARI SUDTIROL (RISULTATO 1-1): LA RIPRENDE L’EX LARRIVEY

Inizia la ripresa tra Cagliari e Sudtirol. De Col con il destro da fuori area per poco non trova l’incrocio dei pali! Mancosu supera Masiello con un tunnel, palla a Lapadula che calcia ma non inquadra lo specchio. Altra occasione per Lapadula che calcia in area ma trova l’ottima respinta di Poluzzi. Luvumbo supera Zaro e calcia, palla fuori. Zappa con il braccio in area, rigore a favore della compagine ospite! Larrivey! A sorpresa arriva il pareggio del Sudtirol! Dal dischetto l’ex non sbaglia! Sudtirol che si abbassa per difendere il vantaggio. (agg. Umberto Tessier)

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

LAPADULA DI SINITRO!

Inizia il match tra Cagliari e Sudtirol. Mancosu porta avanti i sardi ma il direttore di gara annulla per fuorigioco di Lapadula. Prelec in mezzo per Lapadula, tiro con Zaro che respinge in angolo. Il Cagliari continua ad attaccare, difende bene il Sudtirol. Nandez per Zappa, errore di Masiello, l’esterno calcia ma trova la respinta di Poluzzi. Azzi in mezzo, respinge Poluzzi, ci arriva Nandez che di testa non trova la porta. Lapadula! La sblocca meritatamente il Cagliari! Nandez di testa trova il centravanti, prima respinta di Poluzzi, palla di nuovo a Lapadula che non fallisce. (agg. Umberto Tessier)

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

CAGLIARI SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

SI GIOCA

Le statistiche verso la diretta di Cagliari Sudtirol ci aiutano ad analizzare meglio la sfida tra sardi e altoatesini. I rossoblu sono molto in forma in casa e a dimostrarlo sono i 31 punti conquistati, più della metà rispetto a quelli in trasferta (14, per l’esattezza). Questo è frutto di un attacco molto prolifico all’Unipol Domus Arena grazie a 23 reti contro 15 realizzate lontano dall’isola sarda.

Gli altoatesini invece non fanno grande differenza tra punti in casa e quelli in trasferta visto il sostanziale equilibrio composto a 51 punti, 26 tra le mura amiche e 25 fuori. Si vede però un divario di sei gol fatti in più in casa, ma allo stesso tempo anche quattro reti subite in meno in trasferta. Dati che in qualche modo si equilibrano e danno ragione alla stagione dei bianconrossi, di gran lunga positiva soprattutto per una neo promossa attualmente terza in classifica. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Cagliari Sudtirol, valevole per il trentunesimo turno del campionato di Serie B, analizziamo i precedenti tra le due squadre che, in realtà, raccontano ben poco. In Sardegna le due formazioni non si sono mai affrontate prima del match odierno.

L’unico incrocio tra Cagliari e Sudtirol è relativo alla sfida di questa stagione sportiva valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: il 5 novembre 2022, infatti, la formazione di Pierpaolo Bisoli e quella allora allenata da mister Fabio Liverani pareggiarono 2-2 al termine di un match vibrante. Due reti firmate da Odogwu per i biancorossi padroni di casa e i gol di Lapadula e Viola su calcio di rigore per i sardi. Oggi, quindi, la prima sfida in casa del Cagliari, chi la spunterà? (Giulio Halasz)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Sudtirol, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Scontro diretto nelle zone alte della classifica tra due squadre divise da appena sei punti.

Il Cagliari condivide il quinto posto con il Pisa a quota 45 punti, frutto di undici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte. Striscia positiva per i sardi, reduci dal convincente 0-4 contro la Reggina. Il Sudtirol, invece, è terzo con 51 punti, a -5 dal secondo posto valido per la promozione diretta. Sin qui tredici vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-0 contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SUDTIROL

Ranieri e Bisoli alle prese con i dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Cagliari Sudtirol. Partiamo dai rossoblu, in campo con il 4-3-1-2: Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Lella, Mancosu, Lapadula, Prelec. Passiamo adesso ai biancorossi, schierati con l’ormai consolidato 4-4-2: Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, De Col, Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi, Odogwu, Cisse.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Cagliari Sudtirol. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria del Cagliari è a 1,99, il pareggio è a 3,25, mentre il successo del Sudtirol è a 3,90. I bookmakers non prevedono molte reti: Under 2,5 a 1,53 e Over 2,5 a 2,35. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,05 e 1,70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA