Diretta Cagliari Torino Primavera/ Streaming video e tv: i sardi vogliono i playoff

Cagliari Torino Primavera sarà diretta dall’arbitro Davide Moriconi: alle ore 15:00 di sabato 25 maggio si gioca la partita valida per la 30^ e ultima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Per i granata si tratta di una gara senza troppo valore: la squadra di Federico Coppitelli può ancora arrivare terza e deve difendere la quarta posizione dagli assalti della Fiorentina, ma dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo è certo di dover giocare i playoff per accedere alla fase finale del torneo. Per il Cagliari invece questa sfida ha una rilevanza decisiva: imbattuto da cinque partite, ma avendo pareggiato le ultime tre gli isolani sperano di entrare nella post season, ma hanno un punto in meno del Chievo. Sarà sorpasso con una vittoria e uno stop veneto, il pareggio invece sarebbe inutile perchè la rivale ha vinto entrambe le sfide dirette. Dunque un solo risultato a disposizione per Max Canzi e i suoi ragazzi; mentre aspettiamo la diretta di Cagliari Torino Primavera possiamo leggere con maggiore attenzione quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, analizzando le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Cagliari Torino Primavera ma, vista la contemporaneità della maggior parte delle partite della 30^ giornata, il canale Sportitalia (lo trovate al numero 60 del vostro televisore, oppure al 225 del decoder Sky per gli abbonati) manderà in onda il programma Diretta Gol, con gli highlights in tempo reale da tutti i campi, che si passeranno costantemente la linea. Ci sarà la possibilità di seguire la trasmissione anche in diretta streaming video, grazie al sito dell’emittente all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO PRIMAVERA

Per Cagliari Torino Primavera Canzi dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1: Daga il portiere, Boccia e Carboni agiscono come centrali di una difesa che sarà completata dai terzini Kouadio e Cadili. A centrocampo una cerniera che viene formata da Lombardi, in cabina di regia, e Kanyamuna; davanti a loro c’è Doratiotto nel ruolo di trequartista, con Marigosu e Contini da esterni e Verde, 10 gol in questo campionato, che sarà la prima punta della squadra isolana. Coppitelli potrebbe rilanciare Millico dal primo minuto, ma tendenzialmente a scopo precauzionale dovrebbe puntare sul tridente con Belkheir e Petrungaro a supporto di Rauti, mentre a centrocampo ci sarà come sempre Onisa da perno e Beh Lhassine Kone e uno tra De Angelis e Isacco a fare gli interni. A protezione del portiere Gemello ecco capitan Ferigra e Marcos; Singo e Gilli i probabili esterni bassi tra le fila dei granata.



