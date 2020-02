Diretta Cagliari Torino Primavera/ Streaming video tv: granata in bilico

Cagliari Torino primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, sabato 22 febbraio 2020, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1: fischio d’inizio per le ore 11.00. I rossoblu con un gol di Mas a metà ripresa hanno espugnato il campo del Sassuolo nell’ultimo turno di campionato, riuscendo così a consolidare ulteriormente il secondo posto in classifica, con 7 punti di vantaggio sull’Inter terza e restando a -6 dall’Atalanta capolista. Ormai i sardi non sono più una meteora ed hanno ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 sfide di campionato, aprendo una nuova serie positiva dopo il momento di sbandamento segnato dalle sconfitte contro Fiorentina e Roma in campionato e Verona in Coppa Italia. Dall’altra parte il Torino primavera ha perso di misura il delicato scontro con la Fiorentina e si è rivisto risucchiato in basso in classifica, ora a -1 dai viola che occupano l’ultimo posto della zona play out. I granata non hanno trovato la giusta continuità dopo un momento positivo che li aveva visti risollevarsi dai bassifondi.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Torino Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Torino primavera, sabato 22 febbraio 2020, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Il Cagliari primavera allenato da Max Canzi dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Ciocci; Porru, Boccia, Carboni, Cusumano; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Marigosu; Gagliano, Contini. Il Torino primavera guidato in panchina da Sesia sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini, Garetto, Sandri, Greco, Kouadio; Markovic, Gonella.



