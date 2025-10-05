Tutte le informazioni sulla diretta Cagliari Torino, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vedere un po’ di statistiche prima del fischio iniziale della diretta di Cagliari Torino Primavera, con l’occasione potremmo anche vedere quali sono i trend di queste due squadre per capire chi riuscirà a portare a casa il risultato. Il Cagliari Primavera si presenta con numeri da squadra solida e compatta: possesso medio al 51%, precisione nei passaggi al 78% e un xG medio di 1.15, con 11 conclusioni a gara (4 nello specchio). La forza dei sardi sta nella fase difensiva: solo 9 tiri concessi di media e grande attenzione sulle palle alte. Disciplina un po’ altalenante, con circa 3 gialli a partita.

Il Torino Primavera, invece, ha un approccio più propositivo: possesso al 54%, precisione all’81% e xG medio di 1.35, con 13 tiri a gara e percentuale realizzativa al 14%. In difesa però concedono di più (11 conclusioni subite) ma sono pericolosi sui piazzati, con 7 corner guadagnati a gara. Adesso via al commento live della diretta di Cagliari Torino, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cagliari Torino Primavera, come vedere la partita in streaming video

La diretta Cagliari Torino del Campionato Primavera sarà in campo dalle 11.00 e alla stessa ora sarà trasmessa gratuitamente per tutti i tifosi e gli appassionati dall’emittente Sportitalia, che da anni ormai detiene i diritti di tutte le partite della competizione, ci si potrà quindi sintonizzare sul canale 60 del digitale terrestre, o collegarsi in streaming sul sito sportitalia.it o sull’applicazione.

Cagliari Torino Primavera, granata in trasferta in Sardegna

Nella settima giornata del Campionato Primavera giocherà la diretta Cagliari Torino partita importante per il prossimo futuro delle due squadre visto che entrambe sono nel pieno della lotta salvezza e occupano gli ultimi posti dopo una stagione terminata ottimamente a metà classifica.

I rossoblù padroni di casa in queste prime uscite hanno conquistato solo 4 punti con i quali occupano il diciassettesimo posto, l’ultimo valido per la partecipazione ai playout, l’addio di Pisacane per la prima squadra sembra aver lasciato un grande vuoto in una squadra che solo nella scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia Primavera ma che settimana scorsa non è andata oltre l’1-1 contro il Genoa, mentre i granata sono passati dal decimo al diciannovesimo posto ottenuto solo con 3 punti, e la scorsa settimana sono stati sconfitti 0-2 dal Parma.

Formazioni Cagliari Torino Primavera, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Cagliari Torino del Campionato Primavera Francesco Pisano, tecnico rossoblù, sarà obbligato ad effettuare alcuni cambi per la squalifica di Mendy, l’attaccante titolare, verrà quindi mantenuto il 5-4-1 di partenza nel quale ci saranno Kehayov in porta, Grnadu, Marini, Franke, Doppio e Tronci in difesa, Malfitano, Liteta, Goryanov e Hamdaoua a centrocampo e Cardu in attacco. Il modulo a cui invece si affideranno di granata di Francesco Baldini è il 3-4-3 che vedrà Santer, Desole, Pellini e Bonadiman, Barranco, Acquah, Sabone e Zaia, Spadoni, Gabellini e Luongo.

Cagliari Torino Primavera, possibile risultato finale

La diretta Cagliari Torino del Campionato Primavera è senza dubbio una sfida molto complicata che vede due squadre in grossa in difficoltà sfidarsi per 3 punti che potrebbero permettere di uscire dalla zona bassa della classifica e cambiare totalmente la stagione deludente che stanno vivendo. I favoriti tra le due squadre sono senza dubbio i rossoblù che possono contare su una rosa simile a quella dello scorso anno che era riuscita ad ottenere un grande risultato, i granata poi hanno un grosso problema in fase difensiva per cui non riescono a impedire di subire gol.