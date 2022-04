Diretta/ Cagliari Torino streaming video e tv: sardi per il secondo posto (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA: SARDI FAVORITI!

Cagliari Torino, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello di Cagliari sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Punti in palio pesantissimi per le due squadre: i padroni di casa puntano il secondo posto e l’accesso diretto alla fase finale scudetto, i granata vogliono centrare la zona playoff…

Il Cagliari di Agostini è situato al terzo posto in classifica con 48 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Nell’ultimo turno i rossoblu hanno avuto la meglio per 2-4 sul campo del Milan. E cercano continuità di rendimento. Buon ruolino quello del Torino di Coppitelli, in lotta con Juventus e Fiorentina per i playoff. I granata sono ottavi in classifica con 40 punti, frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-1 ai danni dell’Hellas Verona.

DIRETTA CAGLIARI TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO PRIMAVERA

Continuiamo la nostra analisi della diretta Cagliari Torino Primavera andando a conoscere le probabili formazioni della sfida che si terrà tra pochi minuti in terra sarda. Iniziamo con i padroni di casa, schierati in campo da mister Agostini con il consueto 4-2-3-1. Tra i pali spazio a D’Aniello, linea a quattro di difesa composta da Pulina, Palomba, Iovu e Cavuoti. In cabina di regia il figlio e nipote d’arte Conti insieme a Astrand. Sulla trequarti spazio a Desogus, Tramoni e Luvumbo alle spalle di Yanken. Passiamo adesso iai granati, mister Cotticelli ripropone in blocco il 4-3-3 dell’ultimo turno. Milan in porta, pacchetto arretrato formato da Angori, Anton, Dellavalle e Di Marco. In cabina di regia spazio a Ciammaglichella, affiancato da Gineitis e Savini. In attacco, Zanetti e N’Guessan sosterranno l’ex Atalanta Rosa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cagliari Torino Primavera vedono i padri di casa con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento le quotazioni dell’agenzia Eurobet. La vittoria del Cagliari è data a 2,10, il pareggio a 3,30, mentre la vittoria del Torino è data a 3,00. Come di solito avviene nel campionato Primavera, è previsto grande spettacolo nel match: l’Over 2,5 è dato a 1,65, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,05. Quote non troppo diverse per quanto riguarda Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,25.











