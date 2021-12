DIRETTA CAGLIARI TORINO/ Streaming video tv: Mazzarri e Juric a confronto (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI TORINO: MAZZARRI SFIDA JURIC

Sfida sicuramente affascinante che caratterizzerà la diretta di Cagliari Torino sarà quella tra i due allenatori Walter Mazzarri e Ivan Juric. Per il tecnico toscano l’avventura in Sardegna si sta rivelando più complicata del previsto: arrivare in corsa non è mai facile ma francamente ci si attendeva qualcosa di più. Il pareggio a Verona è stato un ottimo punto per la classifica ma naturalmente non basta, si deve provare ad approfittare dei due giorni di riposo avuti in più rispetto al Torino dal turno infrasettimanale e magari delle magne granata, squadra che spesso raccoglie meno di quanto semina.

Qui passiamo quindi a Juric: il suo lavoro a Torino sta procedendo sicuramente bene, perché si vede che la squadra ha assimilato in breve tempo bel gioco e identità, ma poi serve anche tradurre tutto questo in risultati e ciò spesso è un tasto dolente per un Torino che si ritrova dunque a metà del guado, dal quale deve uscire al più presto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAGLIARI TORINO: MAZZARRI CONTRO IL SUO PASSATO

Cagliari Torino, in diretta lunedì 6 dicembre alle ore 20:45 dalla Sardegna Arena di Cagliari, sarà valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie A. Il Cagliari è reduce dallo 0-0, conseguito allo stadio Bentegodi di Verona. Per la squadra di Walter Mazzarri si è trattato del terzo pareggio consecutivo, con la vittoria che manca dallo scorso 17 ottobre, nel 2-3 in casa della Sampdoria. Il successo del Ferraris è l’unico in campionato della formazione rossoblù, infatti il Cagliari è in penultima posizione con 9 punti all’attivo.

Il Torino è reduce dal pareggio casalingo contro l’Empoli, con il risultato di 2-2. La formazione di Ivan Juric, in vantaggio per 2-0 è stata rimontata dai toscani, complice l’espulsione di Singo, la quale ha lasciato in dieci i granata. Per il Torino si è trattato del terzo pareggio tra le mura amiche, con i piemontesi che faticano a trovare la giusta continuità di risultati. I granata occupano la tredicesima posizione in classifica con 18 punti. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, giocato nello scorso campionato di Serie A, a conquistare i tre punti fu il Torino. I granata si imposero 0-1 in casa del Cagliari.

CAGLIARI TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Torino di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI TORINO

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Cagliari Torino, le quali scenderanno in campo per disputare la sedicesima giornata di Serie A. L’allenatore dei sardi, Walter Mazzarri, dovrebbe contare sul recupero del portiere Cragno, che scenderebbe in campo dal primo minuto. Con il modulo 4-4-2, questa la probabile formazione titolare del Cagliari per la sfida contro il Torino: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Nandez, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita Balde.

In casa Torino, il tecnico granata Ivan Juric, dovrà rinunciare a Singo, espulso nel pareggio contro l’Empoli. Sulla trequarti probabile schieramento di Brekalo e Praet, con Pjaca che scalpita dopo il gol dell’ultima gara. Ecco la probabile formazione titolare del Torino, in vista della trasferta di Cagliari, modulo 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Cagliari Torino del campionato di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Cagliari, abbinata al segno 1 è quotata 3.20. Anche un eventuale pareggio sembra poco probabile, con il segno X proposto a 3.20. I favori dei pronostici sembrano essere dalla parte del Torino, con il segno 2 quotato 2.30.



