DIRETTA CAGLIARI TORINO, UNA SFIDA TRA NICOLA E VANOLI

La diretta Cagliari Torino, gara in programma per domenica 20 ottobre 2024 presso la Unipol Domus per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025, si presenta con due squadre che hanno sin qui vissuto un percorso decisamente diverso in campionato. I padroni di casa sono stati infatti protagonisti di una partenza quantomeno difficile in questa stagione ma con l’arrivo in panchina di Davide Nicola le cose sembrano poter cambiare per il meglio ed i sardi vogliono continuare ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi, ripetendo anche la prestazione che ha portato al pareggio contro la Juventus.

Il Torino, invece, ha cominciato l’annata in maniera sorprendete sotto la guida del nuovo allenatore Paolo Vanoli, capace di stupire tutti dopo l’amaro addio di Juric. Il tecnico ha però bisogno di ritrovare il successo venendo appunto da una serie di sconfitte e non sarà un compito facile se si pensa anche al fatto che dovrà fare a meno per diverso tempo del suo capitano, Duvan Zapata. L’arbitro dell’incontro sarà infine Gianluca Aureliano, proveniente dalla sezione AIA di Bologna.

DIRETTA CAGLIARI TORINO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Cagliari Torino in programma per l’ottavo turno di Serie A 2024/2025 sarà garantita sia da DAZN che da Sky insieme con Now. Il match che si giocherà alla Unipol Domus sarà dunque disponibile per tutti gli abbonati dell’emittenta satellitare che potranno seguirlo sintonizzando il proprio televisore su Sky Calcio 1Sky Sport 1Sky Sport 251 oltre che via streaming utilizzando il servisio Sky Go. Sempre via streaming si potrà dunque utlizzare Now TV e Dazn tramite applicazione oppure dal proprio pc.

CAGLIARI TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo ora uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Cagliari Torino e quindi le scelte che i due allenatori compiranno per schierare al meglio le proprie squadre. I rossoblu vorrebbero proseguire la striscia positiva che è dura da tre partite e per riuscirci si presenteranno in campo con il 4-3-3 in cui il tridente offensivo sarà composto da Zortea, Piccoli e Luvumbo, a centrocampo troveremo Zappa, Marin, Adopo ed Augello mentre in difesa, davanti al portiere Scuffet, ci saranno Wieteska, Mina e Palomino.

Sul fronte Torino invece il tecnico Paolo Vanoli dovrà ovviamente fare ancora a meno di Duvan Zapata, che è stato operato a Lione nei giorni scorsi per cercare di rimediare al brutto infortunio rimediato al ginocchio sinistro al Meazza contro l’Inter, e dovrebbe quindi optare per il 3-5-2 con in attacco Adams e Sanabria, Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic e Pedersen nel mezzo. Infine, il reparto arretrato sarà formato da Walukiewicz, Coco e Masina, insieme al portiere Milinkovic-Savic.

DIRETTA CAGLIARI TORINO, LE QUOTE

Il pronostico della diretta Cagliari Torino risulta abbastanza interessante se si prova ad analizzare quanto offerto dalle principali agenzie di scommesse sportive. Le quote relative al successo di una o dell’altra squadra appaiono infatti molto simili per Snai che paga l’1 a 2.80 ed il 2 invece a 2.60 mentre pare meno probabile la possibilità che si possa concretizzare il pareggio, con l’x fissato a 3.20. Dello stesso identico parere è anche William Hill ed Eurobet paga invece il pari a solo 3.15.