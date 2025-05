DIRETTA CAGLIARI UDINESE, SPAREGGIO PER NON RETROCEDERE

Nel pomeriggio di sabato 3 maggio, alle ore 15:00, la Diretta Cagliari Udinese animerà il turno di Serie A con una sfida che mette sul piatto punti pesantissimi in ottica salvezza per i padroni di casa. L’Udinese, infatti, ha già ottenuto la salvezza matematica, mentre il Cagliari ha bisogno ancora di qualche punto per chiudere definitivamente il discorso permanenza in massima serie. I sardi, con otto lunghezze di vantaggio sul Venezia terzultimo, arrivano a questo appuntamento forti del successo per 2-0 contro il Verona: una vittoria importante dopo le battute d’arresto contro Fiorentina e Inter, firmata dal ritorno al gol di Leonardo Pavoletti e dalla rete di capitan Alessandro Deiola.

Ben diverso l’umore in casa friulana: i bianconeri non vincono dal 1° marzo e nelle ultime sette partite hanno raccolto appena due pareggi e cinque sconfitte, scivolando in fondo alla classifica per rendimento recente. Occhi puntati sui due bomber: da una parte Lorenzo Lucca, che potrebbe partite dalla panchina, autore di 10 reti stagionali e protagonista anche all’andata con un gol nel 2-0 friulano firmato insieme a Keinan Davis; dall’altra Roberto Piccoli, arrivato a quota 9 gol e pronto a trascinare i rossoblù verso l’obiettivo salvezza.

DIRETTA CAGLIARI UDINESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Cagliari Udinese andrà in onda sabato 3 maggio alle 15:00, e sarà trasmessa su DAZN, titolare dei diritti della Serie A Enilive. Gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming attraverso l’app DAZN, disponibile su dispositivi mobili, tablet, PC e smart TV.

CAGLIARI UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Cagliari Udinese. Davide Nicola dovrebbe confermare il suo Cagliari con il consueto 3-5-1-1. Tra i pali ci sarà Caprile, mentre il terzetto difensivo sarà formato da Zappa, Mina e Luperto. Sulle fasce agiranno Zortea e Augello, con Adopo, Prati e Makoumbou in mediana. Alle spalle dell’unica punta Piccoli ci sarà Viola nel ruolo di trequartista.

L’Udinese, ormai tranquilla in classifica, potrebbe confermare il 3-5-1-1 che ha pareggiato contro il Bologna. In porta ci sarà Okoye, mentre il reparto arretrato sarà composto da Kristensen, Solet e dal ritorno di Bijol dopo la diffida. Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Kamara, con Atta, Karlstrom e Payero a formare la cerniera centrale di centrocampo. Ballottaggio tra Ekkelenkamp e Bravo sulla trequarti per supportare l’unico terminale offensivo Keinan Davis, in campo dal 1’ vista la probabile panchina iniziale di Lucca.

DIRETTA CAGLIARI UDINESE, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers fotografano un match molto equilibrato, con un leggero favore per i padroni di casa. Secondo Snai, il successo del Cagliari vale 2.15 volte la posta, contro il 3.45 dell’Udinese e il 3.10 del pareggio. L’Under 2.5 è dato a 1.65, segno che ci si aspetta una gara tesa e con pochi gol. L’opzione “Gol” è infatti data a 1.95, mentre il “No Gol”, più probabile, si trova a 1.80.