DIRETTA CAGLIARI UDINESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È giunto il momento della diretta Cagliari Udinese Primavera, si tratta di una partita che dal punto di vista della classifica dice poco ma che potrebbe comunque consentire ai friulani, retrocessi da tempo, di tornare a battere gli isolani come non è riuscito loro nelle ultime o0tto partite. Di queste, cinque sono state vinte dal Cagliari: spicca il 5-1 nell’aprile 2023 grazie ai gol di Nicolò Cavuoti, Isaias Delpupo, Alessandro Vinciguerra, Ivan Sulev e Ismael Konaté, resta l’unica sfida disputata all’Asseminello perché poi l’Udinese era retrocessa, dunque da qualche stagione i friulani fanno l’elastico tra il primo e il secondo campionato giovanile.

L’ultima vittoria per l’Udinese è maturata nell’ottobre 2014: nello stesso anno, ma a febbraio, i bianconeri avevano battuto il Cagliari per 4-0 in casa e poi nella stagione seguente si erano ripetuti andando a imporsi in Sardegna alla prima giornata, in quel caso il gol decisivo lo aveva messo a segno Marko Matic dopo 13 minuti. Adesso finalmente possiamo scoprire se almeno il congedo di questa squadra dal campionato 1 porterà in dote un risultato positivo o se invece arriverà l’ennesima sconfitta, mettiamoci comodi e lasciamo parlare il campo perché la diretta Cagliari Udinese Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Cagliari Udinese Primavera, come seguire la partita

Per vedere la diretta Cagliari Udinese Primavera non sarà necessario alcun tipo di abbonamento ma basterà sintonizzarsi al giusto orario sul canale 60 del digitale terrestre in televisione o in diretta streaming video sul sito sportitalia.it.

Rossoblù occasione playoff

Alle 13.00 si terrà la diretta Cagliari Udinese Primavera, ultimo atto prima dell’inizio dei playoff e delle final four dello scudetto, per i rossoblù può essere l’ultima occasione per riuscire a partecipare alla seconda parte di stagione e perché no poter sognare di conquistare lo scudetto, dopo la vittoria della Coppa Italia grazie ad un risultato secco di 0-3 contro il Milan.

Per i bianconeri invece sarà l’occasione di chiudere la pessima stagione che li ha visti ottenere solo 14 punti e subire 114 gol fino a questo punto, ultimi dei quali arrivati nella sconfitta 0-4 contro la Cremonese.

Cagliari Udinese Primavera, probabili ventidue in campo

Le formazioni che dovremmo vedere nella diretta Cagliari Udinese Primavera dovrebbero essere simili a quelle scese in campo nell’ultima giornata che hanno permesso ai rossoblù di vincere 0-1 in casa dell’Atalanta, Igor Bubnjic metterà in campo un 3-5-2 con Mosca in porta, Palma, De Paoli e Dal Vì in difesa, Busolini, Conti, Xhavara, Del Pino e Lazzaro a centrocampo, Bonin e Acampora in attacco. Per Fabio Pisacane invece le scelte porteranno a confermare 5-3-2 con Iliev, Arba, Cogoni, Pintus, Langella e Grandu, Liteta, Marcolini e Simonetta, Bolzan e Trepy.

Diretta Cagliari Udinese Primavera, quote e possibile esito finale

Secondo i bookmakers, come Snai, la diretta Cagliari Udinese Primavera dovrebbe vedere la vittoria finale dei rossoblù, data a 2.15, che approcceranno la sfida con l’obiettivo di raggiungere l’ultimo posto dei playoff e saranno sfidati da una squadra che già retrocessa non avrà più stimoli, la vittoria dei bianconeri infatti è la quota più alta fissata a 3.60, a metà è il pareggio che verrà pagato 3.10, comunque molto alto se si pensa alla grossa differenza tra le due formazioni.