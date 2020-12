Diretta Cagliari Udinese/ Streaming video DAZN: punti per la tranquillità (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI UDINESE: PUNTI IMPORTANTI IN PALIO

Cagliari Udinese, partita in diretta dalla Sardegna Arena, si gioca alle ore 15:00 di domenica 20 dicembre e vale per la 13^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021: si affrontano due squadre che arrivano da pareggi a reti bianche, con i quali hanno mosso la loro classifica. Sicuramente più soddisfatto il Cagliari, uscito imbattuto dal Tardini e che, pure con una graduatoria forse al di sotto delle aspettative, ha continuato a produrre punti e adesso può cercare di fare il salto di qualità andando a insidiare le posizioni europee, naturalmente con il primo pensiero alla salvezza.

Striscia positiva per i friulani, che dopo aver vinto tre partite consecutive hanno pareggiato contro il Crotone: certo Luca Gotti si aspettava la vittoria contro l’ultima in classifica, ma tutto sommato è stato confermato il margine sulla zona retrocessione e soprattutto la squadra bianconera ha dimostrato di poter produrre punti con costanza, cosa che proverà a fare anche oggi. Aspettando che arrivi il momento della diretta di Cagliari Udinese, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Udinese sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Anche per Cagliari Udinese Eusebio Di Francesco conferma il 4-3-3, ma con variazioni sul tema: fuori Oliva e Cerri con Zappa che torna a fare il terzino destro, liberando una maglia nel settore di centrocampo dove sarà Razvan Marin a fare il titolare, affiancando Rog e Nandez e ricomponendo la mediana consueta. Nel tridente si rivede Giovanni Simeone, favorito su Pavoletti; con lui Joao Pedro e Riccardo Sottil, in difesa invece conferma per il portiere Cragno (ovviamente) così come per Klavan e Walukiewicz da coppia centrale, a sinistra ancora una volta dovrebbe operare Lykogiannis.

Modulo 3-5-2 per Gotti: da valutare Nuytinck, in alternativa saranno ancora Rodrigo Becao, Bonifazi e Samir a proteggere Musso. Sulle fasce, Stryger Larsen e Ter Havest in ballottaggio a destra con Zeegelar che potrebbe essere confermato dall’altra parte – altrimenti giocheranno i primi due – in mezzo potrebbe cambiare qualcosa visto che Walace e Mandragora scalpitano per il posto da regista, Arslan parte ancora favorito così come De Paul e Pereyra per le mezzali. Davanti, Okaka potrebbe essere ancora out: in quel caso Lasagna e Deulofeu possono sostituire Pussetto e Nestorovski, ma almeno uno di questo due potrebbe essere ancora titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico per Cagliari Udinese emettendo le quote, dunque andiamo a vedere quanto stabilito dal bookmaker. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,00 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la vostra giocata, infine il successo ospite, per il quale dovrete puntare sul segno 2, ha un valore corrispondente a 2,40 volte l’importo investito.

