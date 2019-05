Diretta Cagliari Udinese/ Streaming video e tv, salvezza in cassaforte (Serie A)

Cagliari Udinese, diretta dall’arbitro Manuel Volpi, domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida della trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Da drammatico spareggio salvezza la sfida alla Sardegna Arena si è trasformata in una grande festa per le due squadre, entrambe salve matematicamente dopo gli eventi della penultima giornata. Il Cagliari era virtualmente salvo da settimane, ma dopo tre sconfitte consecutive solo il punto ottenuto in casa del Genoa gli ha regalato la definitiva tranquillità. Dopo un anno passato a flirtare pericolosamente col terzultimo posto, l’Udinese si è trasformata con l’avvento di Igor Tudor in panchina e l’ultimo successo sulla Spal è stato decisivo per la permanenza in Serie A, essendo i friulani sempre in vantaggio in tutte le possibilità della classifica avulsa con le concorrenti per la salvezza.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Cagliari Udinese si potrà seguire in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 255 del satellite. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Le probabili formazioni di Cagliari Udinese in diretta questa domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30. I sardi allenati da Maran schiereranno un 3-5-2 con Cragno; Romagna, Pisacane, Klavan; Srna, Barella, Bradaric, Ionita, Pellegrini; Cerri, Joao Pedro. Risponderanno i friulani allenati da Tudor con un 3-5-2 schierato con Musso; De Maio, Ekong, Samir, Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar, Okaka, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Cagliari favorito per la conquista della vittoria sull’Udinese. Vittoria in casa quotata 2.30 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.50 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 2.85 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 1.65 e 2.10.



