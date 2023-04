DIRETTA/ Cagliari Udinese Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo!

DIRETTA CAGLIARI UDINESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti alla diretta di Cagliari Udinese Primavera. La squadra isolana ha vinto soltanto una volta nelle ultime 12 partite, raccogliendo inoltre cinque pareggi; nel girone di ritorno ha viaggiato con appena 6 punti in 10 partite e non sta affatto ripetendo quanto di buono fatto vedere lo scorso anno (semifinale playoff), anche perché in trasferta ha appena 14 punti in altrettante partite (subendo 25 gol) e non vince fuori casa da metà novembre quando ha battuto il Cesena, con una tendenza totalmente invertita rispetto alle prime 12 giornate di questo campionato 1. L’Udinese è ormai condannata alla retrocessione.

In trasferta curiosamente ha vinto tre volte senza pareggiare, questo ci dice che ci sono anche 10 sconfitte e sono pochissimi i gol segnati (7) mentre il dato sulle reti incassate è migliore (20 contro 26, ma con una partita in meno). L’ultima vittoria è del 20 febbraio (in trasferta), da quel momento sono arrivate sei sconfitte e il solo pareggio casalingo contro il Sassuolo. Ora mettiamoci comodi e scopriamo insieme come andranno le cose, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la parola passa al campo, la diretta di Cagliari Udinese Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Udinese Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio. L’alternativa per la visione di questo match del campionato Primavera 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

CAGLIARI UDINESE PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA!

Cagliari Udinese Primavera, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Punti salvezza fondamentali in ballo per il Cagliari, con i sardi sempre a +2 su Atalanta e Napoli in zona play out grazie all’ultimo pareggio in casa del Sassuolo e con la possibilità di sfruttare un turno contro una formazione già retrocessa nel campionato Primavera 2.

L’Udinese infatti è staccata al penultimo posto e non ha più nulla da chiedere a questo campionato se non una dignitosa chiusura, l’ultima sconfitta interna contro il Napoli ha comunque messo in luce le difficoltà che hanno accompagnato il gruppo friulano in tutta la stagione. All’andata vittoria per 1-2 del Cagliari sul campo dell’Udinese, 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre in Sardegna datato primo dicembre 2018.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Udinese Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Matteo Battilana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev. Risponderà l’Udinese allenata da Jani Sturm con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Piana; Abdalla, Abankwah, Guessand; Buta, Castagnaviz, Centis, Iob; Semedo, Asante, Pejicic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI UDINESE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Udinese Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











