Diretta Cagliari Udinese/ Streaming video tv: entrambe cercano i tre punti (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI UDINESE: ENTRAMBE A CACCIA DI UNA VITTORIA

Cagliari Udinese, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 20:45 dallo stadio Unipol Domus di Cagliari, sarà valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il Cagliari è reduce dalla pesante sconfitta di San Siro, in cui ha perso 4-0 contro l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Walter Mazzarri è in grande difficoltà, nelle ultime cinque giornate ha totalizzato 4 punti, con la vittoria che manca dallo 17 ottobre, in occasione del 3-1 sulla Sampdoria. I sardi sono in penultima posizione di classifica con 10 punti, in piena zona retrocessione.

L’Udinese è reduce dall’importante pareggio contro il Milan, con la gara terminata 1-1. I bianconeri sono stati ripresi nei minuti di recupero da un gol di Zlatan Ibrahimovic. L’avvento di Gabriele Cioffi, sulla panchina bianconera sembra dare già i suoi frutti. Contro la squadra di Pioli, i friulani hanno mostrato un gran carattere, ripetendosi nella sfida di Coppa Italia contro il Crotone, in cui si sono imposti con un ampio 4-0, conquistando gli ottavi di finale. L’Udinese occupa la quindicesima posizione in classifica con 17 punti.

CAGLIARI UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Udinese di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vederla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CAGLIARI UDINESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Cagliari Udinese, le quali scenderanno in campo per disputare l’incontro valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico dei sardi, Walter Mazzarri, potrebbe riproporre gli stessi undici schierati nella sfortunata trasferta di Milano. Quindi modulo 3-5-2, con la probabile formazione seguente: Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

In casa Udinese, Gabriele Cioffi, dopo l’ampio turnover effettuato nella gara di Coppa Italia vinta contro il Crotone, dovrebbe tornare alla formazione “tipo”. In attacco l’inamovibile Beto, affiancato da Deulofeu e Udogie. Ecco la probabile formazione titolare dell’Udinese, schierata con il modulo 3-4-2-1: Silvestri; Pérez, Becão, Nuytinck; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Cagliari Udinese di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata. L’eventuale vittoria del Cagliari, associata al segno 1, viene quotata 3.00. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.30. Il successo esterno dell’Udinese, abbinato al segno 2, è quotato 2.40.



