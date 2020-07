Diretta Cagliari Udinese/ Streaming video tv: Gotti favorito? (Serie A)

Cagliari Udinese, in diretta alle ore 19.30 di questa sera, domenica 26 luglio 2020, dallo stadio Sardegna Arena, è una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. Avvicinandoci alla diretta di Cagliari Udinese, evidenziamo che i sardi sono già salvi ma arrivano da un periodo complicato, mentre per i friulani il traguardo non è ancora matematico, ma certamente la vittoria contro la Juventus ha dato una enorme spinta agli uomini di Luca Gotti, che ormai vedono il traguardo. Paradossi del calcio, con un colpaccio l’Udinese fino a tre giorni fa pericolante potrebbe agganciare in classifica proprio il Cagliari, che a lungo ha inseguito addirittura l’Europa League. Un 2020 tutto in calando ha però ricacciato il Cagliari nell’anonimato: Walter Zenga inizialmente aveva portato una scossa, che però è durata poco. Giovedì sera, poco dopo il trionfo friulano, al Cagliari non è riuscita una simile impresa e ha perso contro la Lazio: oggi ci sarà un colpo di coda rossoblù o proseguirà il trend recente?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CAGLIARI UDINESE

La diretta tv di Cagliari Udinese sarà trasmessa su Dazn 1, canale numero 209 di Sky Sport, per gli abbonati alla televisione satellitare che abbiano attivato l’apposita offerta. Altrimenti vi è la possibilità della diretta streaming video, garantita dalla piattaforma Dazn naturalmente ai propri abbonati, essendo questa una delle tre partite del turno che fanno parte del pacchetto Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI UDINESE

Provando adesso a scoprire le probabili formazioni per Cagliari Udinese, possiamo evidenziare che Walter Zenga dovrebbe puntare su un 3-5-2 con il portiere Cragno protetto dalla retroguardia a tre composta da Walukiewicz, Ceppitelli e Pisacane. A centrocampo Ionita in cabina di regia, affiancato dalle mezzali Nandez e Rog mentre come esterni Faragò è favorito su Mattiello a destra e Lykogiannis dovrebbe agire sulla corsia mancina. Infine nessun dubbio sul reparto d’attacco, dove dovrebbero agire ancora una volta Joao Pedro e Simeone. Luca Gotti deve invece fare i conti con la squalifica di Troost-Ekong: davanti al portiere Musso ecco dunque De Maio con Becao e Nuytinck per completare la difesa a tre speculare a quella sarda. Sulle fasce dovrebbero agire Stryger Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra, con Walace perno della manovra e gli incursori De Paul e Fofana, infine in attacco se sarà pienamente recuperato Lasagna dovrebbe essere favorito Nestorovski su Okaka per giocare al suo fianco.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo anche su pronostico e quote per Cagliari Udinese, secondo quanto ci suggerisce l’agenzia Snai. Sono forse almeno in parte a sorpresa nettamente favoriti gli ospiti dal momento che il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,40 in caso di segno X per il pareggio e infine a 3,65 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Cagliari.



