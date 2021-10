DIRETTA CAGLIARI VENEZIA/ Video streaming tv: l’ultimo precedente è del 2004

DIRETTA CAGLIARI VENEZIA: TESTA A TESTA

Non sono pochi i precedenti di Cagliari Venezia, ma va anche detto che queste due squadre non si incrociano da tempo: dobbiamo infatti tornare alla stagione 2003-2004 per trovare gli ultimi match, che fanno riferimento alla fine di un triennio in cui la partita si è giocata in Serie B. Curioso invece il bilancio in Serie A: qui siamo, nel periodo più recente, ai due anni compresi tra il 1998 e il 2000 e il Cagliari non era mai riuscito a vincere, andando incontro a tre sconfitte con un pareggio. Non solo: gli isolani in quelle quattro sfide avevano segnato solo un gol, al Sant’Elia, in un 1-1 che era maturato grazie a Daniele Berretta, che nel primo tempo aveva impattato la rete lampo di Fabian Valtolina.

Era una sfida tra due allenatori di un certo peso, come Oscar Tabarez e Luciano Spalletti; in quel frangente l’altro match in casa del Cagliari si era disputato all’inizio del dicembre di 23 anni fa, e per l’appunto la vittoria aveva sorriso al Venezia. Allenati da Walter Novellino, i lagunari erano passati in Sardegna con un’autorete di Francesco Zanoncelli, difensore della squadra guidata all’epoca da Giampiero Ventura. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAGLIARI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Venezia sarà offerta sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche sulla televisione satellitare, di conseguenza raddoppierà anche la diretta streaming video, che sarà garantita pure da Sky Go oltre che da DAZN, che detiene i diritti per trasmettere le partite dell’intero campionato.

CAGLIARI VENEZIA: VENETI IN GRANDE FORMA!

Cagliari Venezia, in diretta dallo stadio Unipol Domus del capoluogo sardo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 1° ottobre 2021, perché questa partita sarà l’anticipo che aprirà la settima giornata del campionato di Serie A. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire immediatamente che la diretta di Cagliari Venezia sarà già una partita abbastanza delicata nella lotta per la salvezza: naturalmente il cammino è ancora lunghissimo, ma perdere non farebbe per niente bene, soprattutto al Cagliari che gioca in casa e ha appena due punti in classifica.

L’arrivo di Walter Mazzarri non ha ancora dato la scossa, come ha dimostrato la sconfitta casalinga contro l’Empoli ancora più del rovescio a Napoli, che era tutto sommato da mettere in preventivo. Il Venezia invece arriva dal pareggio contro il Torino: i lagunari di Paolo Zanetti hanno 4 punti in classifica e di conseguenza al momento sono davanti, però servirebbe almeno un pareggio a Cagliari per andare con serenità alla sosta del campionato. Che cosa succederà questa sera in Cagliari Venezia?

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VENEZIA

Le probabili formazioni di Cagliari Venezia ci dicono che Walter Mazzarri potrebbe affidarsi al modulo 3-5-2: davanti al portiere Cragno, ecco Caceres, Godin e Carboni (favorito su Ceppitelli) per comporre la difesa a tre. A centrocampo Nandez a destra e Lykogiannis a sinistra agiranno da esterni, con Marin playmaker affiancato dalle mezzali Deiola e Strootman, anche se pure Zappa spera ancora in una maglia da titolare. Davanti dovrebbe essere Keita a far coppia con João Pedro nell’attacco del Cagliari.

Per il Venezia, ecco che mister Paolo Zanetti potrebbe schierare il modulo 4-3-3. Fra i pali Mäenpää, davanti a lui la linea difensiva a quattro vedrà Mazzocchi e Schegg terzini, Caldara in vantaggio su Svoboda per affiancare Ceccaroni nella coppia centrale. Nel cuore del centrocampo Ampadu è in vantaggio su Peretz, mentre Crnigoj e Busio agiranno da mezzali. Nel tridente d’attacco Okereke sembra favorito su Henry come centravanti, mentre Aramu e Johnsen dovrebbero essere le due ali.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Cagliari Venezia, che il fattore campo sembra indirizzare verso i sardi secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 infatti è quotato a 1,73, mentre poi si sale già a quota 3,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora il Venezia riuscisse a fare il colpaccio.

