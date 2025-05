DIRETTA CAGLIARI VENEZIA, LAGUNARI A CACCIA DI PUNTI

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Cagliari Venezia. Presso la Unipol Domus di Cagliari i rossoblu saluteranno il proprio pubblico tentando di centrare la salvezza aritmetica in Serie A essendo adesso in quattordicesima posizione con i loro trentatre punti, al pari dell’Hellas Verona. I ventotto punti posseduti al momento da Empoli e Lecce, in zona retrocessione ma con la possibilità di uscirne a differenza del Monza, mettono quindi in discussione la permanenza nel massimo campionato di diverse squadre compresa la formazione sarda, che è reduce dalla sconfitta esterna col Como.

DIRETTA/ Cagliari Udinese Primavera (risultato finale 4-0): splendido poker sardo! (17 maggio 2025)

Il Venezia è invece appena emerso dalla parte più calda della graduatoria e galleggia a quota ventinove. I Leoni Alati guidati in panchina da mister Di Francesco potrebbero compiere una sorta di miracolo vista l’annata calcistica che hanno sin qui vissuto e sperano di conquistare un altro importante successo per allontanare il pericolo rappresentato dal tornare in Serie B. Nella scorsa giornata del torneo gli arancioneroverdi erano stati capaci di sconfiggere nientemeno che la Fiorentina, società che lotta per qualificarsi alle Coppe europee.

Video Venezia Fiorentina (2-1)/ Gol e highlights: Di Francesco show! (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Cagliari Venezia ovunque di trovi in streaming attraverso l’applicazione di DAZN. Questa piattaforma a pagamento offre la visione del match anche sul suo sito ufficiale come per tutte le gare del massimo campionato 2024/2025.

CAGLIARI VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Davide Nicola potrebbe decidere di utilizzare il modulo 3-5-2 con Caprile, Zappa, Palomino, Luperto, Zortea, Makoumbou, Viola, Adopo, Augello, Luvumbo e Piccoli dall’inizio per sistemare i suoi rossoblu se parliamo delle probabili formazioni della diretta Cagliari Venezia. Stessa disposizione, ovvero un 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Nicolussi Caviglia, Perez, Busio, Ellertsson, Oristanio e Yeboah, anche per gli arancioneroverdi guidati in panchina da mister Eusebio Di Francesco, ancora a caccia della salvezza aritmetica in Serie A.

DIRETTA/ Venezia Fiorentina (risultato finale 2-1): Mandragora in rete ma non basta (12 maggio 2025)

DIRETTA CAGLIARI VENEZIA, LE QUOTE

La distanza ravvicinata in classifica ed il recente rendimento avuto dalle due compagini sembrano condizionare le quote dei bookmakers riguardo al pronostico della diretta Cagliari Venezia. La migliore posizione in graduatoria ed il fattore campo aiutano per esempio Sisal ad indicare i padroni di casa come favoriti per il successo ed infatti il segno 1 è pagato a 2.60. Secondo l’agenzia di scomesse gli ospiti hanno invece le stesse possibilitò di vincere rispetto a quelle di chiudere l’incontro in parità con l’x ed il 2 entrambi quotati a 2.90.