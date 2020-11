Diretta/ Cagliari Verona (Coppa Italia) streaming video e tv: verifica di Coppa

DIRETTA CAGLIARI VERONA: SARÀ TURNOVER!

Cagliari Verona, in diretta alle ore 17.30 dalla Sardegna Arena è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Verifica di Coppa per due formazioni reduci entrambe da una sconfitta in campionato. Il Cagliari ha provato a tenere testa alla Juventus ma ha dovuto arrendersi sotto i colpi di Cristiano Ronaldo, che con una doppietta ha permesso ai bianconeri di fare bottino pieno. Diversi alti e bassi che hanno coinvolto anche il Verona, che dopo un avvio di campionato all’insegna della solidità si è fatto sorprendere in casa dal Sassuolo, anche se gli scaligeri hanno di che recriminare per i legni colpiti. Una situazione da valutare anche in Coppa, entrambe le squadre considerano il campionato una priorità ma dopo i tanti cambiamenti operati in estate potranno sfruttare la Coppa Italia per provare a consolidare schemi e meccanismi e trovare maggiore continuità anche in Serie A. Da verificare anche l’ampio turn over che dovrebbe essere effettuato da entrambe le compagini.

DIRETTA CAGLIARI VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Le probabili formazioni di Cagliari Verona, sfida che andrà in scena presso la Sardegna Arena. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eusebio Di Francesco con un 4-2-3-1: Vigorito, Waluckiecz, Klavan, Zappa, Trippardelli, Oliva, Caligara, Ounas, Marin, Pereiro, Pavoletti. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Juric schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-2-1 come modulo di partenza: Silvestre, Cetin, Magnani, Dawidowicz, Cancellere, Tameze, Illic, Udogie, Zaccagni, Salcedo, Di Carmine.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Cagliari Verona secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa sardi partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 2.15, mentre poi si sale a quota 3.65 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione scaligera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA