Tutte le informazioni sulla diretta Cagliari Verona, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, e possibile esito finale

Diretta Cagliari Verona Primavera, rossoblù cercano una svolta

In chiusura della nona giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Cagliari Verona che metterà una di fronte all’altra due squadre che vivono momenti molto diversi della loro stagione e che occupano zone di classifica molto distanti, i rossoblù dopo l’ottima stagione dello scorso anno con la vittoria della Coppa Italia non stanno riuscendo a ripetersi a tal punto da essere fermi al diciannovesimo posto con soli quattro punti conquistati, settimana scorsa è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale in un secco 3-0 in casa della Roma.

Diretta Fiorentina Atalanta Primavera/ Streaming video tv: sfida in zona playoff (26 ottobre 2025)

Per i gialloblù invece le aspettative sono le stesse dell’anno passato ovvero partecipare ai playoff validi per conquistare un posto nelle final four scudetto, dopo il pareggio casalingo 1-1 con la Cremonese i punti conquistati sono 12 che però garantiscono solo l’ottavo posto, che segna una distanza di due posizioni con l’obiettivo della dirigenza che però è lontano solo 2 punti.

DIRETTA/ Torino Genoa (risultato 0-0) video streaming tv: Simeone vs Ekhator, via! (Serie A, 26 ottobre 2025)

Diretta Cagliari Verona Primavera, come vedere la partita in streaming video

La diretta Cagliari Verona del Campionato Primavera potrà essere goduta da tutti gli appassionati e interessati alla categoria che potranno quindi sintonizzarsi alle 14.00 su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, che manda in chiaro la sfida anche in streaming sul suo sito o sull’applicazione scaricabile su qualsiasi tipologia di dispositivo personale.

Formazioni Cagliari Verona Primavera, probabili ventidue in campo

L’approccio dei due tecnici alla diretta Cagliari Verona del Campionato Primavera sarà differente visto che per i rossoblù Francesco Pisano cercherà di trovare qualche nuovo aggiustamento al suo 5-3-2 che quindi dovrebbe vedere Kehayov come portiere, Pintus, Cogoni, Vargiu, Doppio e Grandu in difesa, Malfitano, Sulev e Costa come centrocampisti, Cardu e Hamdaoua come attaccanti. Paolo Sammarco invece manterrà in maniera maggiore i titolari dell’ultima sfida che verranno schierati in un 3-5-2 con Castagnini, Feola, Kurti e Popovic, Mussola, Peci, Paanati, Szimionas e Monticelli, Vermesan e Akalé.

DIRETTA/ Trapani Audace Cerignola (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 26 ottobre 2025)

Cagliari Verona Primavera, possibile esito finale

Al termine della diretta Cagliari Verona del Campionato Primavera ci si aspetta un solo risultato, la vittoria dei gialloblù che in queste prime giornate si sono rivelati una migliore squadra e soprattutto più abituata e pronta a giocare a livelli importanti di questa categoria e competizione. I rossoblù poi quest’anno hanno dimostrato di avere diversi problemi in fase difensiva riuscendo con grande difficoltà ad evitare agli avversari di segnare uno o più gol che hanno portato poi spesso alla sconfitta dei sardi, questo però non porterà il tecnico a chiedere ai suoi di giocare in maniera più difensiva e cercare di tenere il pareggio in ogni modo.