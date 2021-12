Diretta/ Cagliari Verona (Primavera) streaming video tv: squadre lanciate

DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Cagliari Verona, in diretta venerdì 17 novembre 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Squadre lanciate dopo l’ultimo successo in campionato ottenuto da entrambe le formazioni, i sardi in particolare sono reduci da un successo che ha rappresentato probabilmente la prova più convincente della stagione dei rossoblu, un 3-0 al Napoli secondo in classifica.

Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia è tornato alla vittoria anche il Verona, superando in casa il Sassuolo. Successo di misura per la formazione scaligera, che ha preso una boccata d’ossigeno in classifica agganciando a quota 16 punti proprio i neroverdi e la Sampdoria all’undicesimo posto in classifica. Il successo sul Napoli ha invece lanciato il Cagliari in piena zona play off, agganciando al terzo posto gli stessi azzurri partenopei e l’Inter.

DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Verona Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Massimiliano Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



