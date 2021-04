Diretta Cagliari Verona/ Streaming video DAZN: sardi con urgenza di vincere (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI VERONA: I SARDI NON POSSONO PERDERE

Cagliari Verona, che si gioca in diretta alla Sardegna Arena con calcio d’inizio alle ore 15:00 di sabato 3 aprile, vale per la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Un match delicatissimo per gli isolani che, battuti anche dallo Spezia al Picco, rischiano grosso: sono terzultimi in classifica e per salvarsi devono necessariamente sorpassare almeno una rivale, ma il Torino deve recuperare una partita e le altre si stanno allontanando.

Oggi dunque bisogna vincere senza se e senza ma; non ha questa urgenza il Verona che però spera di riprendersi l’ottavo posto a scapito del Sassuolo. Hellas comunque in calo, prima della sosta ha perso in casa contro l’Atalanta e sembra non essere più la squadra solida di inizio stagione, restando comunque una bella realtà che ha fatto bene. Aspettando la diretta di Cagliari Verona, facciamo ora una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CAGLIARI VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN che la trasmetterà ai suoi abbonati con il servizio di diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o di una smart tv con connessione a internet. In alternativa, gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder: su DAZN1 passa parte della programmazione, sarà deciso se si tratterà di questa partita o un’altra.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Ancora senza Riccardo Sottil, Leonardo Semplici affronta Cagliari Verona con Joao Pedro e Pavoletti davanti, e un centrocampo nel quale non dovrebbero esserci sorprese vista la presenza di Duncan come perno centrale e dei soliti Nainggolan e Razvan Marin ad agire da mezzali. In difesa Ceppitelli dovrebbe essere out o comunque lontano dalla condizione migliore: sarà quindi Klavan, favorito su Walukiewicz, a completare il reparto che con Godin e Rugani sarà schierato a protezione di Cragno. Nel Verona si rivedono Gunter, Ebrima Colley e Kalinic: solo il difensore però potrebbe essere titolare, in competizione con Lovato per una maglia davanti a Marco Silvestri. Qui avremo anche Dimarco, ormai stabilmente nel terzetto arretrato, e Ceccherini; questo significa che a sinistra avanzerà Lazovic con Faraoni sull’altro versante, poi in mezzo la solita coppia formata da Miguel Veloso e Tamèze. Davanti, con Barak e Zaccagni che partiranno dalla trequarti, il favorito resta Lasagna.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Cagliari Verona, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,65 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3,20 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2,70 volte quanto avrete deciso di puntare.



