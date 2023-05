Diretta/ Cagliari Verona streaming video tv: punti salvezza decisivi (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Verona Primavera, in diretta domenica 21 maggio 2023 alle ore 11.00 presso lo Stadietto Campo 1 di Assemini, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Punti salvezza decisivi per le due formazioni, il Cagliari ha strappato un importante pareggio in casa della Roma restando a +2 sull’Atalanta in zona play out e con la possibile salvezza diretta ancora a portata di mano.

Il Verona è 2 lunghezze avanti ai sardi ma quella contro il Milan è stata la seconda sconfitta consecutiva per gli scaligeri che sembravano a un passo dalla salvezza diretta e che ora invece devono puntellare la classifica per evitare brutte sorprese dell’ultim’ora. All’andata 2-2 tra Verona e Cagliari in casa degli scaligeri, 2-1 per i sardi nell’ultimo precedente disputato tra le due squadre in casa del Cagliari il 17 dicembre 2021.

CAGLIARI VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Verona Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Verona Primavera, match che andrà in scena allo Stadietto Campo 1 di Assemini. Per il Cagliari, Matteo Battilana schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Boseggia, El Wafi, Calabrese, Caia, Bernardi, Gomez, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, D’Agostino, Cisse.

CAGLIARI VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











