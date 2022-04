Diretta/ Cagliari Verona streaming video tv: sardi, appuntamento decisivo (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI VERONA: MAZZARRI DEVE VINCERE!

Cagliari Verona, in diretta sabato 30 aprile 2022 alle ore 15.00 presso l’Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Appuntamento decisivo per i sardi che hanno visto complicarsi di nuovo la corsa salvezza dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Genoa, perduto a un soffio dal novantesimo. Cagliari sempre a +3 dal terzultimo posto ma potenzialmente appaiati dalla Salernitana in caso di vittoria dei campani nel recupero contro il Venezia.

Diretta/ Verona Sampdoria Primavera (risultato finale 4-4): pareggio spettacolare!

Il Verona dalla sua sta chiudendo in bellezza un campionato brillante, attualmente in nona posizione gli scaligeri hanno pareggiato 1-1 in casa nell’ultimo match contro la Sampdoria, dimostrando di voler chiudere nel miglior modo possibile la stagione. 0-0 nel match d’andata allo stadio Bentegodi tra le due squadre, il 3 aprile 2021 il Verona ha vinto 0-2 l’ultimo precedente a Cagliari, con i sardi che non battono i veneti in casa in campionato dal 2-1 del 5 novembre 2017.

DIRETTA/ Genoa Cagliari (risultato finale 1-0) video: Badelj fa esplodere il Ferraris

DIRETTA CAGLIARI VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Verona di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

DIRETTA/ Verona Sampdoria (risultato finale 1-1) video: Caprari risponde a Caputo

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Verona, match che andrà in scena all’Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caorari; Simeone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA