DIRETTA CALDIERO TERME ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme l’angolo delle statistiche prima di immergerci nella diretta di Caldiero Terme Atalanta U23, per chi non fosse un nostro lettore abituale questa rubrica si preoccupa di analizzare i principali trend delle due squadre per capire chi tra le due compagini o meno avrà o meno il favore del pronostico da un punto di vista statistico. Partiamo come di consueto dai padroni di casa che sono una squadra molto improntata all’attacco essendo una delle difese più alte del torneo, quasi 28 metri di media e abbiamo 2,3 recuperi palla in media da parte dei giocatori che giocano in mediana.

Quest’oggi però giocano contro la baby Dea che sotto questo punto di vista è la migliore del campionato. Quasi trenta metri di distanza media dalla porta e poi abbiamo poi 2 reti subite ogni settimana in media, dato che si è alzato nelle ultime quattro giornate. Ecco perché nonostante il miglior attacco del campionato la squadra non ha in media più di due punti ogni giornata. Vedremo come andrà la partita con il commento live del match. Si parte con la diretta di Caldiero Terme Atalanta U23, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

CALDIERO TERME ATALANTA U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Come sempre in Serie C, la diretta Caldiero Terme Atalanta U23 in tv sarà garantita da Sky Sport per abbonati, anche tramite i servizi di diretta streaming video dell’emittente.

CALDIERO TERME ATALANTA U23: GRANDE CHANCE PER GLI OSPITI

Si sfidano due squadre con situazioni di classifica assai diverse nella diretta Caldiero Terme Atalanta U23, con inizio alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 6 aprile 2025. Gli ospiti nerazzurri in settimana hanno vinto il recupero contro la Pro Patria e così l’Atalanta U23 è salita a quota 50 punti in classifica nel girone A di Serie C, con i playoff sempre più vicini. La classifica tuttavia è ancora molto corta, quindi bisogna ancora fare bene per evitare brutte sorprese e puntare anzi a una posizione che sia la più vantaggiosa per la seconda squadra della Dea.

Problemi che vorrebbero avere molto volentieri i padroni di casa veneti, che nella diretta Caldiero Terme Atalanta U23 cercheranno punti che sarebbero preziosi. Ormai è impossibile la salvezza immediata, il rischio però è di non riuscire nemmeno a disputare i playoff e allora serviranno punti in queste ultime giornate per avere almeno ancora l’ultima chance di guadagnarsi la permanenza in Serie C. Oggi sarà difficile contro una rivale che ha 24 punti in più, ma ormai non si può più fare molti ragionamenti…

PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME ATALANTA U23

Cristian Soave potrebbe scegliere il modulo 3-4-2-1 per i veneti nelle probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Atalanta U23. Cazzadori dovrebbe essere la punta, con Florio e Fasan sulla trequarti, anche se in lizza davanti ci sono anche Scappini e Zerbato. Centrocampo schierato a quattro e difesa invece a tre, con Gecchele perno centrale davanti al portiere Crespi.

Per l’Atalanta U23 di mister Francesco Modesto bisogna invece tenere conto dell’impegno infrasettimanale, per cui potrebbe esserci un po’ più di turnover in caso di necessità, però anche per i giovani nerazzurri è il 3-4-2-1 il riferimento tattico, con Vlahovic e De Nipoti quasi certi del posto e maggiore incertezza chi completerà il reparto offensivo. A centrocampo capitan Gyabuaa e Bergonzi, decisivo a Busto Arsizio, mentre Obric sarà centrale nella retroguardia davanti a Pardel.

NERAZZURRI FAVORITI: ECCO PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare ai veneti, almeno secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Caldiero Terme Atalanta U23. Infatti il segno 1 tocca quota 3,60, molto simile al pareggio che è quotato a 3,35, mentre il potenziale vantaggio nerazzurro è evidenziato dal valore di 1,87 sul segno 2.