DIRETTA CALDIERO TERME FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Caldiero Terme Feralpisalò, due squadre davvero molto interessanti sulla carta che oggi potrebbero darci un assaggio di un bel gioco a vedere le statistiche. Questo perché nonostante un gioco molto basato sul blocco difensivo basso, le due formazioni sfruttano questa distanza media dalla porta, all’incirca 21 metri, per sfruttare la costruzione dal basso come si evidenzia per il Caldiero che mette a referto in media 320 passaggi riusciti a partita, mentre invece la Feralpisalò ha il 26% di reti segnate da azioni con almeno 10 passaggi consecutivi una volta recuperata palla.

Quello che potrebbe fermare i padroni di casa però è il fatto che subiscono il 28% delle reti da errori in fase di impostazione, quindi una gatta da pelare in poiù per il tecnico visto che la Feralpisalò potrebbe davvero fare male in queste situzioni. Detto questo però passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Caldiero Terme Feralpisalò, la sfida sta per avere il suo fischio di inizio e quindi noi tra poco ci butteremo in campo per capire come andrà il match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CALDIERO TERME FERALPISALO’ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Volete sapere come poter vedere la diretta Caldiero Terme Feralpisalò? Avrete modo di seguire la partita lontano dallo stadio se siete iscritti a Sky, che trasmette questo evento in streaming sulla sua applicazione denominata Sky Go ed in televisione sul canale Sky Sport 254.

LOMBARDI SONO STABILMENTE STERZI

In campo alle ore 15:00 di sabato 22 febbraio 2025 per la diretta Caldiero Terme Feralpisalò. Presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini i veneti proveranno a migliorare una situazione di classifica molto complicata vista la diciannovesima posizione attualmente occupata con soli venti punti, a ben dieci di distanza dalla Pro Vercelli per ora matematicamente salva al quindicesimo posto. Le ultime due sconfitte rimediata in altrettante gare, la più recente subendo una cinquina sul campo della Virtus Verona, hanno complicato la rincorsa dei termali.

Se la passano decisamente in tutt’altro modo invece gli ospiti, dall’alto dei loro quarantanove punti in terza posizione solitaria. L’AlbinoLeffe, quarto e con cui ha pareggiato nello scorso turno di campionato è distante sette lunghezze mentre il secondo posto del Vicenza rimane molto più distante con ben undici punti da recuperare. I gardesani puntano in ogni caso ad ottenere il terzo risultato utile consecutivo avendo ripresto a muoversi dopo un paio di sconfitte non del tutto preventivate.

CALDIERO TERME FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci si attende qualche modifica per i padroni di casa di mister Bordin rispetto al 4-2-3-1 con Crespi, Parodi, Filiciotto, Caccavo, Fasan, Marras, Gecchele, Florio, Gobetti, Nessi e Cisse nelle probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Feralpisalò. Tutto confermato, o quasi, per il tecnico Aimo Diana ed il suo modulo 3-4-2-1 con Rinaldi, Cabianca, Pasini, Rizzo, Di Marco, De Francesco, Balestrero, Vesentini, Cavuoti, Di Molfetta e Crespi avendo invece pareggiato così contro l’AlbinoLeffe una settimana fa.



PRONOSTICO CALDIERO TERME FERALPISALO’, LE QUOTE

Sia per Netwin che per Betsson le quote della diretta Caldiero Terme Feralpisalò fornite dai bookmakers per l’esito finale di questo match appaiono favorevoli agli ospiti. I lombardi sono dunque i candidati principali al successo con il 2 fissato a 1.55. Il pareggio è una possibilità più remota ma non impossibile perchè si concretizzi visto l’x a 3.75 mentre l’1, e cioè la vittoria dei veneti, rimane il punteggio più difficile da ottenere venendo quotato infatti a 5.40.