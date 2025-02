DIRETTA CALDIERO TERME GIANA ERMINIO: PER UN POSTO IN FINALE!

Siamo vicini alla diretta Caldiero Terme Giana Erminio: la partita, che si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 12 febbraio presso il Gavagnin-Nocini di Verona, è valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C 2024-2025. Si riparte dalla parità dell’andata: lo scorso 22 gennaio è finita 1-1 ed è stata una grande beffa per la Giana Erminio che, passata in vantaggio a metà primo tempo, si è vista raggiunta in pieno recupero e dunque ha sprecato la chance di partire in vantaggio questa sera, cosa che naturalmente avrebbe significato poter pareggiare per volare in finale, un risultato sicuramente ottimo.

DIRETTA/ Caldiero Terme Pergolettese (risultato finale 0-1), vittoria meritata (Serie C, 8 febbraio 2025)

Attenzione ai lombardi, che sono in un grande momento: quattro vittorie consecutive in campionato e un passo che parla di qualificazione ai playoff, mentre il Caldiero Terme continua a faticare parecchio e nel weekend ha perso in casa contro la Pergolettese, da grande rivelazione all’inizio della stagione i veneti sono passati a essere squadra che rischia la retrocessione diretta in Serie D. Ora però si gioca per la finale di Coppa Italia, comunque un traguardo prezioso: vedremo cosa succederà nel corso della diretta Caldiero Terme Giana Erminio, nel frattempo diamo uno sguardo alle scelte da parte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni.

DIRETTA/ Union Clodiense Giana Erminio (risultato finale 0-1): Lamesta show! Serie C, 8 febbraio 2025

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA CALDIERO TERME GIANA ERMINIO

È affidata alla televisione satellitare la diretta Caldiero Terme Giana Erminio, precisamente al canale Sky Sport 254; in assenza di questa opzione si potrà comunque sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Now Tv per la visione in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME GIANA ERMINIO

Da valutare come i due allenatori affronteranno la diretta Caldiero Terme Giana Erminio: Roberto Bordin potrebbe puntare su una squadra vicina a quella titolare, in difesa può giocare Molnar insieme a Parodi e Mazzolo con Crespi portiere, in mezzo al campo invece si candidano Lanzi e Omar Cissé che sono in ballottaggio con Filiciotto e Gattoni, sulle corsie laterali possono correre Marras e Pelamatti mentre a giostrare sulla trequarti ecco Fasan e Florio, presumibilmente Scappini giocherà come centravanti anche se deve vincere la concorrenza di Zerbato.

DIRETTA/ Giana Erminio Feralpisalò (risultato finale 3-1): cala il sipario! (2 febbraio 2025)

Si va con il 3-5-2 per Andrea Chiappella, nella sua Giana Erminio spazio per Scaringi in difesa con Colombara e uno tra Alborghetti e Previtali, Caferri e Lamesta i due esterni mentre avremo un centrocampo con Nichetti a fare da filtro e due mezzali che usciranno dal testa a testa tra Marotta, Ballabio e Pinto. Ad agire in qualità di attaccanti ecco invece Capelli e Stuckler: il primo sembra certo del posto, per quanto riguarda il secondo se la dovrà vedere con Tirelli e Avinci, ma partendo comunque favorito.