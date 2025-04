DIRETTA CALDIERO TERME LECCO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DELLA GARA

In Veneto la partita tra Caldiero Terme e Lecco è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa si affacciano pericolosamente in avanti al 14′ con un tiro di Galeandro parato in corner da Crespi. Ecco le formazioni ufficiali: CALDIERO TERME (4-3-3) – Crespi, Gattoni, Fasan, Pelagatti, Pelamatti, Florio, Gobetti, Mondini, Nessi, Scappini, Cazzadori. All.: Soave. LECCO (3-5-2) – Dalmasso, Galeandro, Battistini, Zanellato, Sipos, Frigerio, Marino, Martic, Cavallini, Di Dio, Kritta. All.: Valente. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta Caldiero Terme Lecco streaming video, come vedere la partita

Per seguire la diretta Caldiero Terme Lecco è necessario affidarsi ai servizi di Sky Sport che dalle 20.00 sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport trasmetteranno la partita, in alternativa ci si potrà affidare allo streaming con una tra SkyGo e NowTv, piattaforme usufruibili tramite il sito o l’applicazione.

SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dal fischio di inizio della diretta di Caldiero Terme Lecco, quindi ancora non è il momento del commento live. Ma riusciremo a passare il tempo grazie alla nostra classica la rubrica sulle statistiche dove vedremo attraverso i dati i principali trend delle due squadre e con essi sarà ancora più facile capire chi sarà la favorita del pronostico. Prima di tutto iniziamo dal Caldiero, una delle squadre che corre di più in questo campionato con 8,9 km ogni weekend, davvero un bel dato sopratutto se pensiamo che il Lecco contro squadre che corrono di più della media del girone A subisce in media un gol a partita.

Questo assetto però non è privo di rischi, perché negli ultimi minuti del match la formazione di casa ha subito in media il 16% di reti, uno dei dati più alti in questa speciale classifica. Il Lecco invece si posiziona basso per poi sfruttare le fasce per colpire con cross precisi, non sorprende dunque vedere il 21% di reti che arrivano proprio da queste due zone di campo. Basterà per portare a casa il risultato? Vediamolo nel commento live della diretta di Caldiero Terme Lecco, il fischio di inizio con il commento live è vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Blucelesti già salvi

La diretta Caldiero Terme Lecco si terrà allo Stadio Mario Berti e sarà valevole per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C, il campionato è quasi concluso e ormai i giochi per queste due squadre sono arrivati ad una conclusione, i veneti sono ormai sicuri che per salvarsi dovranno lottare nei playout dopo la sconfitta 2-1 in casa dell’Arzignano visto che anche una vittoria nelle ultime due partite sarebbe abbastanza per raggiungere i 39 punti.

Allo stesso modo i lombardi si sono assicurati la salvezza matematica senza dover giocare le partite ad eliminazione diretta alla fine della competizione, infatti anche se dovessero perdere le ultime partite non verrebbero raggiuti dalle squadre dal 16° posto al 20°.

Formazioni Caldiero Terme Lecco, probabili scelte dei tecnici

La diretta Caldiero Terme Lecco quindi potrebbe vedere qualche cambio negli undici che i due tecnici sceglieranno per la partita lasciando spazio per i giocatori che sono scesi in campo per meno minuti rispetto ai titolarissimi, il 4-3-3 di Cristian Soave prevederà Crespi tra i pali, Parodi e Mazzolo terzini con Gobetti e Pelagatti a completare il reparto difensivo, Gattoni, Filiciotto e Mondini in mezzo al campo, tridente composto da Fasan e Cazzadori esterni offensivi e Zerbato punta centrale. Federico Valente invece dopo la vittoria 2-1 con l’Albinoleffe opterà per Furlan, 5 difensori, Cavallini, Kritta, Battistini, Martic e Di Dio, 4 centrocampisti Frigerio, Zanellato, Marino e Galeandro, 1 attaccante Sipos.

Caldiero Terme Lecco, quote e possibile esito finale

Il risultato finale della diretta Caldiero Terme Lecco avrà poca influenza sulla classifica ma non per questo la partita non potrebbe essere interessante, i gialloverdi arrivano da 5 punti nelle ultime 5 partite ma hanno faticato durante tutta la stagione a matenere la loro porta inviolata, hanno infatti subito 64 gol, per i blucelesti invece sono 8 punti nelle ultime 5 nonostante le difficoltà in fase realizzativa.

Affidandosi a Goldbet si può avere una panoramica sul possibile esito della partita, la vittoria del Caldiero Terme è il risultato più difficile da vedere e per questo è valutata a 4.35, la vittoria del Lecco invece è quello che ci si aspetta di vedere dopo i 90 minuti e quindi pagata 1.85, il pareggio è ad una via di mezzo fissato a 3.05.