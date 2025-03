DIRETTA CALDIERO TERME NOVARA, GIALLOVERDI SEMPRE PIU’ SUL FONDO

Si comincia domenica 16 marzo 2025 alle ore 17:30 con la diretta Caldiero Terme Novara. Presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona i gialloverdi cercheranno di evitare un’altra sconfitta dopo esser stati battuti di recente pure dalla Giana Erminio. I veneti sono penultimi in classifica occupando la diciannovesima posizione del girone A distanti addirittura tredici lunghezze dal raggiungere il Lecco, prima squadra fuori dai playout. I ventidue punti attualmente posseduti non permettono ai termali nemmeno di poter agganciare chi le sta davanti, ovvero la Pro Patria, già in questo turno di campionato e la via per la salvezza si prospetta sempre più impervia.

Nemmeno il Novara se la sta passando troppo bene di recente, essendo infatti reduce dai KO rimediati contro la stessa Giana Erminio prima e dal Vicenza poi. I quarantadue punti conquistati dall’avvio della stagione sono stati condizionati dai due di penalizzazioni inflitti dalla Federazione e adesso i Gaudenziani rischiano di rimanere fuori dalla zona playoff nella quale rientra comunque l’Alcione Milano, che possiede lo stesso bottino ma si piazza così per gli scontri diretti. Oltre agli arancioni, se i piemontesi dovessero tornare a vincere potrebbero anche superare sia l’Atalanta U23 che il Renate in un colpo solo.

DIRETTA CALDIERO TERME NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ Sky a garantire la visione della diretta Caldiero Terme Novara. Se non sei già iscritto abbonati e scegli il pacchetto sport per vedere la gara in streaming sull’applicazione di Sky Go così come anche in televisione sul canale Sky Sport 254.

CALDIERO TERME NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico dei gialloverdi Soave dovrebbe scegliere di utilizzare il 4-2-3-1 con Giacomel, Gecchele, Nessi, Pelagatti, Pelamatti, Filiciotto, Mondini, Marras, Fasan, Lanzi e Zerbato stando alle indiscrezioni riguardanti le probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Novara. Il modulo 3-4-2-1 con Minelli, Khailoti, Lorenzini, Cannavaro, Agyemang, Di Munno, Calcagni, Anzolin, Donadio, Gerardini e Da Graca dovrebbe invece essere la soluzione preferita da parte dell’allenatore Gattuso invece per disporre dall’inizio della partita i suoi Gaudenziani.

