DIRETTA CALDIERO TERME PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Adesso è il momento dei numeri e delle statistiche nella diretta di Caldiero Terme Pergolettese, uno dei match più interessanti in chiave matematica di tutto questo turno di Serie C del girone A. Iniziamo come sempre facendo gli onori della squadra di casa, team che punta molto su un calcio avvolgente basato sul possesso palla anche se non va oltre i 300 passaggi riusciti di media a partita, questo è curioso perché se riesce a superare questa media riesce a vincere, mentre invece perde se va poco al di sotto di questa statistica.

Mentre invece la Pergolettese è una squadra che punta molto sulla difesa anche se questo comunque gli fa subire 1,12 gol ogni novanta minuti, nonostante il blocco difensivo sia basso a 22 metri dalla porta che difendono. Dovrebbe essre infatti un match equilibrato ma andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Caldiero Terme Pergolettese dove avremo finalmente il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CALDIERO TERME PERGOLETTESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Caldiero Terme Pergolettese sarà disponibile sabato 8 febbraio 2025 alle ore 15 sui canali di Sky Sport. Il match sarà inoltre visibile in streaming tramite la piattaforma NOW TV e l’app Sky Go.

SFIDA IN BASSA CLASSIFICA

Una sfida cruciale per la salvezza va in scena allo stadio Mario Berti, la diretta Caldiero Terme Pergolettese. Entrambe le squadre si trovano infatti impelagate nella difficile lotta per non scendere nei dilettanti. Il Caldiero Terme si trova in piena zona playout, diciottesimo con 20 punti, e ha la peggior difesa del campionato con 43 reti subite. Tuttavia, la squadra veneta è in ripresa, con tre risultati utili consecutivi, frutto di due pareggi e una vittoria.

Dall’altra parte, la Pergolettese è relativamente più tranquilla: quattordicesima con 30 punti, a +4 dalla zona playout, e con dieci punti di vantaggio sui rivali viene da due vittorie consecutive e ha vinto tre delle ultime quattro partite. All’andata la sfida fu molto equilibrata e si concluse con un 3-2 per la Pergolettese, decisa da un rigore di Zerbato all’82’. Entrambe le squadre arrivano con grande motivazione a questa partita, in uno stato di forma ottimo e vogliose di conquistare i preziosissimi punti in palio.

CALDIERO TERME PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Caldiero Terme Pergolettese. Il Caldiero Terme dovrebbe presentarsi alla sfida con il 3-4-2-1: Crespi in porta, difesa con Pelagatti, Gobetti e Nessi. A centrocampo Mazzolo e Pelamatti sulle corsie laterali, con Gattoni e Filiciotto in mediana. In avanti, Cazzadori e Marras supporteranno la punta Caccavo.

La Pergolettese di Curioni risponderà con il 3-4-2-1: Cordaro tra i pali, difesa con Schiavini, Tonoli e Bignami. A centrocampo Albertini e Capoferri agiranno da esterni, con Careccia e Arini centrali. In attacco Basili e Jaouhari sosterranno Parker unico riferimento offensivo.

DIRETTA CALDIERO TERME PERGOLETTESE, LE QUOTE

Per la diretta Caldiero Terme Pergolettese diamo un occhio anche alle quote fornite da Pokerstars, la vittoria del Caldiero Terme è considerata difficile e quindi quotata 2.88, il risultato più probabile è la vittoria della Pergolettese che infatti ha quota 2,25 mentre il pareggio tra le due è dato a 3.10