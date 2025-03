DIRETTA CALDIERO TERME RENATE (RISULTATO 0-1), SI RIPARTE

Comincia la ripresa del secondo tempo tra Caldiero Terme e Renate, una sfida che vede gli ospiti in totale controllo e che ha visto dominare il Renate. I padroni di casa sono in evidente difficoltà e nel primo tempo hanno subito molto con il Renate che è andato in vantaggio meritatamente con Eleuteri. Intanto comincia la ripresa.

Subito un cambio negli ospiti: problema fisico per Spedalieri e al suo posto torna in campo Pellizzari, assente dal campo da oltre un mese e mezzo. Il Renate continua a controllare il match e va a caccia del raddoppio, difficoltà per i padroni di casa, e corner pericoloso con un colpo di testa dell’attaccante che finisce di poco a lato. Il secondo tempo parte come il primo, dominio ospite (Agg. Mario Tramo)

Diretta Caldiero Terme Renate streaming video, dove vedere la partita

La diretta Caldiero Terme Renate sarà visibile sintonizzandosi sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 257) o collegandosi alla piattaforma di streaming di SkyGo o NowTv, per aver accesso a questi servizi però sarà necessario che i tifosi o gli interessati siano in possesso di un abbonamento a Sky Sport.

DIRETTA CALDIERO TERME RENATE (RISULTATO 0-1), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta del match di campionato serie C Girone A tra Caldiero Terme e Renate con il club ospite che è partito sicuramente meglio e ha sfiorato a più riprese il vantaggio. Minuto 12 e ospiti ad un passo dal gol: ci prova due volte di fila Vassallo ma il portiere salva, respingendo anche il tap in dell’attaccante. Due minuti e tiro dal limite di Ghezzi, palla di poco a lato.

Il Renate è costantemente all’attacco ed ha il costante controllo del gioco, al minuto 30 il match di sblocca e Renate in vantaggio! Discesa sulla sinistra di Ghezzi e palla che trova sul secondo palo Eleueri che insacca da due passi. Gol degli ospiti! Intanto ammonito Bocalon per proteste, il Renate controlla ancora il gioco (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA CALDIERE TERME RENATE (RISULTATO 0-0), INIZIA IL MATCH

Comincia la diretta del trentesimo turno di serie C Girone A tra Caldiero Terme e Renate, due squadre che vivono due momenti totalmente differenti. I padroni di casa sono a caccia di punti per recuperare terreno in classifica e allontanare la paura di ultimo posto. Diversa la situazione del Renate che sogna di andare ai Playoff, comincia la sfida!

Partono subito forte gli ospiti che provano a fare il gioco e creare mentre i padroni di casa tentano di difendere. Ritmi non altissimi e subito un brutto fallo che scalda gli animi: fallo di Spedalieri degli ospiti, fallo molto duro e rischioso e l’arbitro costretto a cacciare subito il giallo. Il giocatore era diffidato e salterà anche il prossimo match. Il Renate prova a fare il gioco (Agg. Mario Tramo)

Diretta Caldiero Terme Renate, gli ospiti vogliono rafforzare la posizione playoff

La diretta Caldiero Terme Renate andrà in scena alle ore 17.30 allo Stadio Mario Berti e sarà valida per la trentesima giornata del girone A di Serie C, vedrà la sfida tra due squadre che stanno vivendo due stagioni molto diverse e che lottano per due obiettivi opposti in questo momento vista la loro classifica, i padroni di casa hanno avuto molte difficoltà durante l’anno e ora si trovano con 21 punti al diciannovesimo posto in classifica che li obbligherà a giocarsi la retrocessione tramite i playout, arrivano alla partita dopo il pareggio 0-0 in casa della Pro Patria.

La squadra ospite invece ha avuto sì qualche alto e basso durante la stagione ma nonostante questo è riuscita a occupare un’ottima posizione di classifica che in questo momento la farebbe partecipare ai playoff, è infatti al decimo posto con 40 punti e si presenta dopo la vittoria 1-0 con l’Atalanta U23.

Caldiero Terme Renate, probabili formazioni

Per la diretta Caldiero Terme Renate i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 4-4-2 scelto dal mister Cristian Soave con Crespi tra i pali, Mazzolo e Pelamatti gli esterni bassi con Pelagatti e Nessi difensori centrali, Gattoni e Fasan sulle fasce con Florio e Filiciotto a completare il centrocampo e coppia d’attacco formata da Zerbato e Cazzadori.

Gli ospiti invece saranno schierati dal mister Luciano Foschi con il solito 3-4-2-1 con Nobile in porta, difesa composta da Riviera, Auriletto e Spedalieri, Eleuteri e Ghezzi gli esterni, Vassallo ed Esposito in mezzo al campo, Bocalon unica punta supportato da Kolaj e De Leo.

Caldiero Terme Renate, quote e pronostico

La diretta Caldiero Terme Renate è una sfida che non dovrebbe regalare particolari sorprese e che come da pronostico dovrebbe vedere gli ospiti portarsi a casa i 3 punti dopo i 90 minuti, questo non solo per la posizione migliore di classifica che evidenzia delle migliori prestazioni durante tutto il corso della stagione ma anche per lo stato di forma delle due squadre che vede 4 sconfitte nelle ultime 5 per i padroni di casa e 2 vittorio nelle ultime 3 per gli ospiti.

Secondo bwin il risultato più probabile è la vittoria del Renate con una quota di 2.25, il pareggio tra le due invece è quotato 2.85 mentre la vittoria del Caldiero Terme ha la quota maggiore pari a 3.00.