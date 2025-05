DIRETTA CALDIERO TERME TRIESTINA, I VENETI OSPITANO I FRIULANI

Inizia sabato 10 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Caldiero Terme Triestina. Presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona sta per cominciare una partita molto importante con in palio la salvezza nel girone A di Serie C, che verrà però decisa soltanto al termine della sfida di ritorno. In campo scendono due formazioni che hanno quantomeno tentato di lasciare la zona retrocessione sebbene i loro sforzi non siano stati sufficienti per perseguire il loro obiettivo.

I padroni di casa non sono stati capaci di andare oltre la diciannovesima posizione chiudendo davanti solo all’Union Clodiense, società già formalmente iscritta al prossimo campionato di Serie D, avendo ottenuto appena trentatre punti in tutto l’arco della stagione. I gialloverdi sono stati anche battuti proprio dall’Union Clodiense nell’ultima giornata del torneo. Chi ha in qualche modo già sfiorato l’impresa è il tecnico Tesser, che da quando ha sostituito Clotet in panchina la Triestina ha cambiato volto. I biancorossi, sedicesimi con trentanove punti, hanno finito dietro al Lumezzane per sole tre lunghezze ed hanno rifiliato un perentorio 6 a 0 al Novara nel turno finale.

DIRETTA CALDIERO TERME TRIESTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Caldiero Terme Triestina con i propri occhi senza doversi recare per forza di persona allo stadio dovrà disporre di un abbonamento a Now oppure a Sky. Questa sfida verrà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport 253 mentre in streaming sarà disponibile sulle app NOW TV e Sky Go.

DIRETTA CALDIERO TERME TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tenendo anche conto delle squalifiche di Pelamatti e Florio, nelle probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Triestina ci aspettiamo di vedere un 4-3-3 con Crespi, Mazzolo, Pelagatti, Nessi, Gobetti, Mondini, Gattoni, Filiciotto, Cazzadori, Scappini e Fasan per quanto riguarda lo schieramento di partenza dei padroni di casa allenati da mister Soave. Il tecnico Umberto Tesser per questa sfida d’andata da giocare in trasferta dovrebbe dal canto suo scegliere di utilizzare il modulo 4-3-1-2 dall’inizio impostando gli alabardati con Roos, Jonsson, Silvestri, Frare, Tonetto, Fiordilino, Correia, Ionita, Cortinovis, Olivieri e Strizzolo almeno in avvio di gara.

PRONOSTICO E QUOTE

Analizziamo ora le quote Snai per il pronostico sulla diretta Caldiero Terme Triestina. Sulla carta potrebbero essere favoriti gli ospiti giuliani, con il segno 2 che infatti non va oltre quota 2,10, mentre il pareggio e un successo casalingo veneto si potrebbero equivalere a quota 3,20 volte la posta investita.