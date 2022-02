DIRETTA/ Camerun Egitto video streaming tv: ben tre finali tra i molti precedenti!

DIRETTA CAMERUN EGITTO: I TESTA A TESTA

La diretta di Camerun Egitto naturalmente ci riporta alla mente la finale di Coppa d’Africa 2017, anche perché da quel momento le due nazionali non si sono più incrociate: allo Stade d’Angondjé i Leoni Indomabili si erano imposti in rimonta per 2-1, reti di Nicolas N’Koulou e Vincent Aboubakar – a due minuti dal 90’ – dopo il timbro di Mohamed Elneny nel primo tempo. Il quadro dei testa a testa è particolarmente esteso: inizia da uno 0-0 nel girone di Coppa d’Africa e ha riguardato altre due finali della competizione. Le prime due le ha vinte l’Egitto: nel 1986 ai rigori (e in casa) con gli errori decisivi di Grégoire Mbida e André Kana-Biyik, nel 2008 (terzo successo consecutivo per i Faraoni) un bel 4-2 con tutte doppiette.

Infatti per l’Egitto avevano segnato Hosny Abd Rabo e Mohamed Zidan due volte a testa, per il Camerun invece due gol li aveva realizzati Samuel Eto’o, che però non era riuscito a evitare la sconfitta. Possiamo anche analizzare quale sia stato il quadro generale di Camerun Egitto in Coppa d’Africa: le partite totali sono 10, con 4 vittorie a testa e due pareggi. Nelle fasi ad eliminazione diretta invece comandano i Faraoni: tre passaggi del turno (o vittoria del torneo) a fronte di due eliminazioni, questa sarà la prima volta in cui Camerun ed Egitto si incroceranno in una semifinale della competizione ma all’interno di una bella rivalità. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CAMERUN EGITTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Camerun Egitto non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CAMERUN EGITTO: PARTITA COMBATTUTA!

Camerun Egitto, in diretta giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 20.00 presso lo Stade d’Olembé di Yaoundé sarà una sfida valevole per la semifinale della Coppa d’Africa. Sfida che potrebbe avere il sapore di una finale anticipata, Camerun che gioca la Coppa d’Africa da padrone di casa e in una condizione che i Leoni Indomabili stanno cercando di rendere crescente. Dopo l’opaco ottavo contro le Comore è arrivata una prestazione maggiormente convincente contro il Gambia, battuto con un secco 2-0.

L’Egitto nei quarti di finale ha sofferto in una tiratissima sfida contro il Marocco, vinta ai tempi supplementari grazie a una rete messa a segno da Trezeguet. Sfida importante che ha consolidato le ambizioni dei Faraoni, con l’esame contro i padroni di casa della Coppa, che, se superato, potrebbe lanciarli come favoriti assoluti nella finalissima. Il 5 febbraio 2017, sempre in Coppa d’Africa, si è disputato l’ultimo confronto ufficiale tra Camerun ed Egitto, vittoria per 2-1 dei Leoni Indomabili con reti di N’Koulou e Aboubakar.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN EGITTO

Le probabili formazioni della diretta Camerun Egitto, match che andrà in scena allo Stade d’Olembé di Yaoundé. Per il Camerun, Toni Conceicao schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Oum Gouet; Toko Ekambi, Hongla, Anguissa, Ngamaleu; Aboubakar. Risponderà l’Egitto allenato da Carlos Queiroz con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Abou Gabal; Abdel Wahed, Hegazy, Mohamed Abdel Monem, Fattoh; Elneny, Hamdi Fathi, Al Sulaya; Salah, Mostafa Mohamed, Marmoush.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Camerun e Egitto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Camerun con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo dell’Egitto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.



