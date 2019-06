Diretta Camerun Ghana/ Streaming video DAZN: big match a Ismailia (Coppa d’Africa)

Camerun Ghana, in diretta dallo stadio di Ismailia, si gioca alle ore 19:00 di sabato 29 giugno: è la seconda giornata nel gruppo F di Coppa d’Africa 2019, e già una sorta di dentro o fuori per le Black Stars che, avendo raccolto un deludente pareggio contro il Benin all’esordio, sono ora chiamate a vincere per non correre rischi, nello specifico entrare nella classifica delle migliori terze e doversi giocare tutto nella sfida contro la Guinea Bissau. Il problema è che il Ghana affronta oggi la nazionale campione in carica, che all’esordio non ha particolarmente brillato ma ha mostrato tutto il suo potenziale: nello spazio di tre minuti a metà del secondo tempo ha chiuso la partita prendendosi il comando del girone, e adesso con altri tre punti volerebbe automaticamente agli ottavi di finale. Sarà dunque una gara intensa; noi aspettiamo con vivo interesse la diretta di Camerun Ghana, nel frattempo ci possiamo concentrare sulle potenziali scelte dei due Commissari Tecnici e leggere quelle che sono le probabili formazioni attese in campo.

La diretta tv di Camerun Ghana non sarà disponibile, perché tutte le partite di Coppa d’Africa 2019 sono in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: appuntamento dunque riservato agli abbonati che potranno seguire la sfida su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, ma anche installare l’applicazione direttamente sullo schermo di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN GHANA

In Camerun Ghana dovremmo vedere confermate le scelte di Clarence Seedorf: dunque un 4-3-3 nel quale Ngadeu-Ngadjui e Banana coprono il portiere Onana, mentre Tchakonte e Oyongo agiscono come terzini. A centrocampo si muovono invece Djoum e Zambo Anguissa in qualità di mezzali, supportando il playmaking di Mandjeck; davanti Bassogog e Toko Ekambi allargano il campo, ma l’attaccante del Villarreal può agevolmente scambiarsi la posizione con Choupo-Moting nel corso della partita e dunque dare pochi punti di riferimento agli avversari. Al Commissario Tecnico del Ghana Kwesi Appiah mancherà lo squalificato Boye che è stato espulso nella prima partita, pertanto a protezione di Ofori, in coppia con Adams, ci sarà Jonathan Mensah. Yiadom e Lumor spingono sulle fasce laterali, centrocampo a due con Wakaso che rappresenta la “spalla” di Thomas Partey e poi Atsu e Agyepong schierati larghi a supporto di André Ayew, che sarà il trequartista alle spalle del fratello Jordan.



