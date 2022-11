Diretta/ Camerun Serbia streaming video Rai 2: sbagliare non si può (Qatar 2022)

DIRETTA CAMERUN SERBIA: SERBI FAVORITI…

Camerun Serbia, in diretta lunedì 28 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’Al Janoub Stadium di Al Wakrah sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Sbagliare non si può per due squadre che hanno perso l’appuntamento d’esordio. Il Camerun ha dovuto lasciare strada anche un po’ ingenuamente alla Svizzera, non riuscendo a capitalizzare il gioco espresso e pagando diverse ingenuità difensive fino al gol del ko.

La Serbia non è riuscita a far punti contro il colosso Brasile, 2-0 per i verdeoro con la formazione di Stojkovic che ha impostato un match di contenimento non riuscendo però a reggere nel secondo tempo, con la doppietta di Richarlison che ha deciso la partita. Le due squadre non si affrontano dall’amichevole del 5 giugno 2010, partita in quell’occasione spettacolare che si chiuse col punteggio di 4-3 in favore della Serbia.

CAMERUN SERBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Camerun Serbia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Camerun Serbia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CAMERUN SERBIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN SERBIA

Le probabili formazioni della diretta Camerun Serbia, match che andrà in scena all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Per il Camerun, Rigobert Song schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Gouet; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Risponderà la Serbia allenata da Dragan Stojkovic con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.

CAMERUN SERBIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Camerun Serbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Camerun con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Serbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











