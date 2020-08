Diretta Campionati Italiani Assoluti atletica 2020/ Streaming video Rai, 29 agosto

Oggi, sabato 29 agosto, la diretta dei Campionati Italiani assoluti 2020 di atletica entra decisamente nel vivo a Padova: dopo la giornata di ieri che è stata dedicata interamente a qualificazioni e batterie, fra oggi e domani saranno infatti assegnati tutti i titoli nazionali, con i vincitori di ogni gara che potranno fregiarsi del ruolo di campioni d’Italia. Dovendo fare quattro nomi, potremmo dire che oggi sarà il giorno di Filippo Tortu, Gianmarco Tamberi, Luminosa Bogliolo e Larissa Iapichino, dal momento che le quattro finali forse più attese saranno quelle dei 100 metri maschili, del salto in alto maschile, dei 100 ostacoli (ovviamente femminili) e del salto in lungo femminile, eventi che metteranno in copertina questi meravigliosi nomi dell’atletica italiana che sta in generale dimostrando buona salute in questa stagione, con la perla del successo di Luminosa Bogliolo nella gara di Diamond League di Stoccolma, la prima per un’atleta italiana nel circuito dei massimi meeting internazionali da quando ha questa denominazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica è disponibile su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando: tutti gli appassionati potranno dunque seguire le gare dal Colbachini di Padova accendendo il loro televisore nella fascia oraria delle principali finali che assegneranno i titoli di oggi, cioè dalle ore 17.30 e fino alle 20.10. Sarà di conseguenza a disposizione anche il servizio di diretta streaming video messo a disposizione dalla televisione di stato, in questo caso bisognerà visitare la piattaforma Rai Play oppure RaiSportWeb. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2020 ATLETICA: IL PROGRAMMA

Ci attendono naturalmente ore ricchissime di gare nella diretta dei Campionati Italiani Assoluti 2020 di atletica a Padova, perché anche oggi vi saranno numerosi turni anche di batterie e qualificazioni che andranno però ad aggiungersi alle prime finali che assegnano i titoli. Evidenziamo allora il programma orario proprio delle finali, che logicamente si meritano il massimo delle attenzioni: alle ore 10.00 l’onore dell’apertura spetterà al salto con l’asta maschile, mentre alle ore 11.30 avremo la finale del salto in alto maschile. Alle ore 14.20 invece avrà inizio la finale del lancio del martello femminile, che aprirà un pomeriggio davvero intenso a Padova. Alle ore 16.00 il palcoscenico sarà per le protagoniste dell’eptathlon, che con gli 800 metri completeranno le loro fatiche, ne approfittiamo allora per ricordare subito che alle ore 17.00 terminerà anche il decathlon, che in campo maschile prevede i 1500 metri come ultima prova. Nel mezzo saranno cominciate anche le finali di due concorsi: alle ore 16.40 il salto in lungo maschile e alle ore 16.50 il lancio del disco maschile. Alle ore 17.30 sarà la volta del getto del peso femminile, mentre alle ore 18.25 avremo i 100 ostacoli naturalmente per le donne, seguiti alle ore 18.40 dal loro corrispettivo maschile, i 110 ostacoli. Stesso ora per l’inizio della finale che assegnerà il titolo del salto in lungo femminile, poi il palcoscenico andrà alla velocità pura, con le finali dei 100 metri femminili alle ore 18.50 e dei 100 metri maschili subito dopo, cioè alle ore 19.00. Ci sarà però ancora tantissimo da vivere nella parte finale della giornata: alle ore 19.10 si assegna il titolo dei 400 metri maschili e subito dopo ecco la stessa gara ma in rosa, alle ore 19.20 avremo infatti i 400 metri femminili. Alle ore 19.30 via al lancio del giavellotto maschile ma anche agli 800 metri femminili, e subito dopo – per la precisione alle ore ore 19.40 – ecco pure gli 800 metri maschili. Infine conclusione con le due staffette 4×100: alle ore 19.50 le donne e alle ore 20.10 gli uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA