Diretta Campionati italiani assoluti atletica 2022/ Streaming video Rai, 25 giugno

Oggi, sabato 25 giugno, la diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 entra definitivamente nel vivo a Rieti: dopo i due titoli italiani assegnati ieri nella marcia, nelle prossime ore saranno assegnati numerosi altri titoli cominciando le gare all’interno dello stadio Guidobaldi, con i vincitori di ogni gara che potranno fregiarsi naturalmente del ruolo di campioni d’Italia. L’atletica italiana vuole continuare a sognare dopo il capolavoro delle cinque medaglie d’oro olimpiche a Tokyo, oggi ci sarà tra le altre la gara regina, i 100 metri maschili che saranno nobilitati dalla presenza di Marcell Jacobs, confermata in extremis dopo i recenti problemi fisici.

Nel mirino ci sono già gli ormai imminenti Mondiali di Eugene e poi gli Europei di Monaco di Baviera che caratterizzeranno un’estate ricchissima per l’atletica, ma i Campionati Italiani assoluti sono naturalmente un appuntamento di grande prestigio e per alcuni atleti potrebbero anche decretare il destino verso le successive rassegne internazionali, inoltre sono una preziosa occasione per coinvolgere sempre di più il pubblico sulla scia dell’epico 2021. Andiamo allora ad esaminare meglio cosa ci offrirà oggi la diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 a Rieti nella seconda giornata di gare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2022: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 è disponibile su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando: tutti gli appassionati potranno dunque seguire le gare dallo stadio Guidobaldi di Rieti accendendo il loro televisore nella fascia oraria che andrà dalle ore 19.10 fino alle 21.10, in base al palinsesto Rai. Attenzione però, perché sarà più ampia la diretta streaming video messa a disposizione su atletica.tv, oltre che sulla piattaforma Rai Play per gli orari già citati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2022 DI ATLETICA SU RAIPLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA

Ci attendono naturalmente ore ricchissime di gare nella diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 a Rieti. Si comincerà alle ore 14.35 con il lancio del martello femminile, poi ci sarà una fascia dedicata soprattutto a batterie di gare veloci e alle prime fatiche di decathlon ed eptathlon, che però assegneranno domani i rispettivi titoli. Parlando delle finali, dobbiamo citare alle ore 16.50 il lancio del disco maschile, poi alle ore 18.30 il salto triplo maschile e alle ore 18.45 il lancio del giavellotto maschile. Il culmine però sarà in prima serata: si comincerà la fase più intensa alle ore 20.25 con i 100 metri femminili, alle ore 20.30 inizieranno il salto triplo femminile e il lancio del giavellotto femminile, mentre alle ore 20.35 aspettiamo naturalmente i 100 metri maschili.

La diretta dei Campionati Italiani assoluti di atletica 2022 a Rieti avrà a quel punto ancora altri quattro titoli da assegnare in una serata che ci farà compagnia a lungo: alle ore 20.57 infatti avremo i 5000 metri maschili, seguiti alle ore 21.15 dalla medesima gara al femminile. Infine, grande finale con le due staffette 4×100: alle ore 22.00 l’appuntamento sarà con la gara femminile, mentre alle ore 22.15 ecco la staffetta maschile.











