Diretta Campionati Italiani ciclismo 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitore

Giornata di grande ciclismo oggi, domenica 30 giugno. Ci attende infatti la diretta dei Campionati Italiani ciclismo 2019: il titolo di campione nazionale della prova in linea della categoria Uomini Elite (i professionisti) e la maglia tricolore saranno assegnati al termine della gara che quest’anno è stata organizzata in provincia di Parma, con partenza da Borgo Val di Taro e arrivo a Compiano dopo 227 km. I Campionati Italiani vivranno oggi un’edizione di lusso, perché vi prenderanno parte tutti i big del nostro ciclismo, a cominciare da Vincenzo Nibali che è sempre il nome da copertina, anche perché il percorso sarà impegnativo e dunque lo Squalo tenterà il tris di successi tricolori dopo le vittorie del 2014 e del 2015. In gara pure Fabio Aru, il cui recupero procede alla grande, tanto che il sardo parteciperà anche al Tour de France. Tra gli uomini più attesi anche Alberto Bettiol dopo la meravigliosa vittoria al Giro delle Fiandre ma pure Giulio Ciccone, grande protagonista al Giro d’Italia. I nomi però sono davvero tanti: da Diego Ulissi che sta vivendo un giugno eccellente a Davide Ballerini, vincitore degli European Games a Minsk; dal campione europeo Matteo Trentin al tre volte campione d’Italia Giovanni Visconti fino al tricolore in carica Elia Viviani, per il quale il percorso odierno è forse troppo duro ma onorerà comunque il suo status di campione uscente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ricordiamo che i Campionati Italiani di Ciclismo 2019 saranno visibili in diretta tv. L’appuntamento sarà per tutti sui canali Rai: primo collegamento alle ore 14.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57) dove si andrà avanti fino alle ore 15.30, quando ci sarà il passaggio su Rai Due per le fasi salienti della corsa. Quanto alla diretta streaming video, naturalmente sarà garantita a tutti tramite il sito e l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2019: IL PERCORSO

Andiamo adesso ad esaminare più nel dettaglio il percorso dei Campionati Italiani ciclismo 2019, che come detto si svolgeranno in provincia di Parma. La partenza avrà luogo da Borgo Val di Taro alle ore 10.30, i ciclisti in gara dovranno completare la distanza di 227 km, costituita in gran parte da dieci giri del circuito finale di Compiano, che misura 12,4 km. In ogni giro ci saranno appena 3,5 km di pianura: lungo la salita di Strela, che misura 5 km anche se comprende pure tratti in falsopiano o contropendenza, il tratto più duro sarà di 1000 metri all’8% di pendenza media, con punte di pendenza massima fino al 10%. In cima mancheranno 5,8 km all’arrivo di Compiano, dato molto importante soprattutto all’ultimo giro, quando naturalmente tutti tenteranno di fare la differenza: considerata la discesa e anche un piccolo strappo, meno di 2 km saranno pianeggianti prima della linea del traguardo. Globalmente saranno 3500 i metri di dislivello da superare oggi, il che dà la dimensione di una edizione dei Campionati Italiani di ciclismo particolarmente impegnativa, anche perché ci dovrebbe mettere lo zampino pure il caldo.



