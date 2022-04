Diretta Campionati Italiani nuoto 2022/ Streaming video Rai, giorno 1 (9 aprile)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: SENZA LA PELLEGRINI

Da oggi e per cinque giorni grande appuntamento con la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione, che saranno imperdibili per più di un motivo. Innanzitutto naturalmente la nostra Nazionale di nuoto ha tanti campioni che meritano di essere seguiti anche nella competizione “di casa”; gli Assoluti saranno anzi di fatto il primo appuntamento di un 2022 che sarà a dir poco intenso per il nuoto, con i Mondiali slittati dall’anno scorso per fare posto alle Olimpiadi e poi gli Europei, che per di più saranno a Roma, quindi con il fascino dell’essere in casa per tutti i nostri campioni più amati, in un calendario che risente ancora degli strascichi del Covid.

Il nuoto italiano gode di ottima salute e non dovremmo risentire troppo nemmeno dell’addio della leggenda Federica Pellegrini, che proprio a Riccione qualche mese fa (ma nei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta) aveva detto definitivamente addio all’attività agonistica. Già oggi sarà quindi una giornata molto importante, la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 entrerà subito nel vivo con ben otto titoli da assegnare nel giorno 1, allora scopriamo più nel dettaglio che cosa ci attenderà già oggi da Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 per la prima giornata da Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare già oggi. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 16.30 e per circa due ore, che saranno caratterizzate da gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni. Il primo titolo in palio sarà quello dei 50 dorso maschili, seguiti alle ore 16.38 dagli 800 sl femminili con la Quadarella.

Alle ore 16.50 sarà la volta dei 400 sl maschili con Detti protagonista, mentre alle ore 17.08 ecco i 100 rana femminili, che possiamo di fatto considerare come la gara “regina” con Carraro, Castiglioni e Pilato. Avremo poi i 200 farfalla maschili alle ore 17.20 e, nel mezzo della prima tranche di premiazioni, alle ore 17.42 i 400 misti femminili. Infine, spazio alla velocità con gli uomini-jet dei 50 sl maschili alle ore 18.05 con Zazzeri in prima fila e la staffetta 4×100 sl femminile alle ore 18.24, ultima gara di giornata a Riccione per i Campionati Italiani di nuoto 2022.











