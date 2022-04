Diretta Campionati Italiani nuoto 2022/ Streaming video Rai giorno 4 (12 aprile)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: IN PALIO 8 TITOLI OGGI!

Anche oggi, martedì 12 aprile 2022, ci saranno grandi emozioni dalla piscina di Riccione grazie alla diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022, che sono ormai giunti alla quarta e penultima giornata di questi Assoluti primaverili che servono come fondamentale test di avvicinamento a ben due grandi eventi che ci terranno compagnia questa estate, cioè i Mondiali di Budapest tra la fine di giugno e l’inizio di luglio (per sostituire la rassegna iridata che doveva essere l’anno scorso in Giappone) e poi gli Europei in casa a Roma ad agosto, altro appuntamento che per noi avrà naturalmente un fascino speciale.

Fin dal primo giorno sono arrivati spunti molto interessanti dai Campionati Italiani di nuoto 2022, ieri abbiamo vissuto una terza giornata ricca di emozioni e allora anche oggi siamo pronti a seguire con la massima attenzione tutto ciò che potrà succedere nella piscina di Riccione, sperando che il cronometro regali tante ottime notizie per il nostro nuoto, un movimento che è tra i più forti del mondo. Andiamo allora a evidenziare tutte le informazioni utili per seguire la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 in questo giorno 4.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare dei Campionati Italiani di nuoto 2022 saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 per la quarta giornata da Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare in questo martedì sicuramente ricco di spunti per il nuoto italiano. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 17.00 e per circa due ore, con le gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni. Il primo titolo in palio sarà quello dei 100 farfalla maschili, seguiti alle ore 17.10 dai 100 dorso femminili.

Si andrà poi su gare più lunghe: in rapida successione sarà la volta dei 200 dorso maschili alle ore 17.20, poi alle ore 17.32 ecco i 200 farfalla femminili e alle ore 17.45 i 200 rana maschili. In seguito, uno spruzzo di velocità pura con i 50 sl femminili alle ore 17.58, ma si allungherà di nuovo alle ore 18.06, quando potremo seguire i 200 sl maschili. Infine tutte le premiazioni delle gare individuali, ma attenzione perché in chiusura ci sarà ancora un’ultima gara, cioè la staffetta 4×200 sl femminile alle ore 18.45, ultimo evento di giornata a Riccione per i Campionati Italiani di nuoto 2022.

