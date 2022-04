Diretta Campionati Italiani nuoto 2022/ Streaming video Rai giorno 5 (13 aprile)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: ULTIMI 8 TITOLI DA ASSEGNARE

Gran finale oggi, mercoledì 13 aprile 2022, della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 a Riccione, quinta e ultima giornata di questi Assoluti primaverili che sono la più importante tappa di avvicinamento a una estate che sarà straordinaria per il nuoto internazionale, con i Mondiali di Budapest e poi gli Europei in casa a Roma ad agosto. Un affollamento dovuto al fatto che i Mondiali sono slittati dall’anno scorso per fare spazio alle Olimpiadi: ci saranno da gestire le energie, ne ha parlato ad esempio Gregorio Paltrinieri perché naturalmente fare 800, 1500 e gare di nuoto di fondo in entrambe le rassegne non sarà facile.

Proprio Gregorio Paltrinieri potrebbe essere l’uomo copertina della diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 nella giornata finale grazie ai 1500 sl, ma in realtà la piscina di Riccione avrà ancora moltissimo da dire, ad esempio grazie a Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi nelle gare più veloci della rana, sperando che il cronometro regali tante ottime notizie per il nostro nuoto, movimento tra i più forti del mondo. Andiamo allora a evidenziare tutte le informazioni utili per seguire la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 anche in questo conclusivo giorno 5.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare dei Campionati Italiani di nuoto 2022 saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 per la quinta giornata da Riccione, che sarà una conclusione di lusso per la rassegna romagnola, grazie alle finali che nel pomeriggio metteranno in palio gli ultimi otto titoli da assegnare. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 17.00 e nel programma è da notare che le gare saranno tutte consecutive, con le premiazioni che saranno tutte in coda, a finali concluse. Il primo titolo in palio sarà quello dei 50 rana femminili naturalmente con Benedetta Pilato, seguiti dai 50 rana maschili, un simpatico confronto a distanza con Nicolò Martinenghi.

Si andrà poi su gare decisamente più lunghe: in rapida successione sarà la volta dei 400 sl femminili alle ore 17.16, poi alle ore 17.34 ecco i 400 misti maschili con Alberto Razzetti naturalmente in copertina. In seguito, ecco i 200 dorso femminili alle ore 17.46, ma poi i riflettori saranno per Gregorio Paltrinieri e i suoi 1500 sl maschili alle ore 17.58. Infine la chiusura dei Campionati Italiani di nuoto 2022 con i 50 farfalla femminili alle ore 18.17 e la staffetta 4×100 sl maschile alle ore 18.24, degna conclusione di questa bellissima rassegna.











