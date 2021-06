Diretta Campionato Italiano ciclismo 2021/ Streaming video Rai 2: il vincitore?

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2021: ARRIVO A IMOLA

Domenica di grande ciclismo oggi grazie alla diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2021, che ad Imola assegnerà il titolo di campione d’Italia e la maglia tricolore che il vincitore potrà indossare in tutte le gare in linea fino alla prossima edizione. Sarà una prova affascinante e decisamente impegnativa, perché ricalcherà in parte quella dei Mondiali dell’anno scorso, in particolare la salita di Cima Gallisterna che sarà il punto chiave del percorso di questo Campionato Italiano di ciclismo 2021 come già lo era stato nello scorso mese di settembre per la gara iridata vinta dal francese Julian Alaphilippe.

Non dovrebbe dunque essere un affare da velocisti e di conseguenza si cerca l’erede di Giacomo Nizzolo, che l’anno scorso aveva vinto in volata l’edizione del Campionato Italiano slittata per causa di forza maggiore ad agosto. Tra l’altro subito dopo Nizzolo vinse anche l’Europeo, dunque di fatto in questi mesi non abbiamo visto in gruppo la maglia tricolore, “coperta” da quella europea: oggi però sarà incoronato il nuovo campione d’Italia, chi vincerà ad Imola?

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Campionato Italiano di ciclismo 2021 sarà garantita oggi pomeriggio in chiaro per tutti su Rai Due, dove tifosi ed appassionati potranno seguire le fasi decisive della corsa a partire dalle ore 15.40. Appuntamento dunque al tasto 2 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2021: IL PERCORSO

Andiamo adesso a scoprire che cosa ci riserverà la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2021 dal punto di vista tecnico, presentando dunque il percorso. La partenza avrà luogo alle ore 11.20 da Igea Marina, da dove si pedalerà verso l’interno con un primo tratto completamente pianeggiante attraverso Forlì, Faenza e Brisighella. La salita di Monticino sarà l’annuncio del cambio di marcia che ciattenderà dopo circa 70 km: da quel momento in poi sarà un saliscendi praticamente continuo per circa 150 km, considerato che in totale saranno da percorrere 225,9 km. In particolare, sarà da ripetere per quattro volte la salita di Mazzolano, mentre Cima Gallisterna andrà affrontata per ben cinquenizzolo volte. Salite non impossibili ma che alla lunga faranno la differenza, anche perché non sarà facile tenere compatta la corsa. Una caratteristica del Campionato Italiano di ciclismo è naturalmente che molte squadre sono ridotte, potendo schierare logicamente solo i propri corridori italiani: anche questa è una variabile da non sottovalutare. L’arrivo è previsto in viale Saffi a Imola: chi sarà incoronato campione d’Italia?

