Diretta Campionato italiano ciclismo 2025 streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della corsa per il Tricolore (oggi domenica 29 giugno)

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2025: IN PALIO IL TRICOLORE

Come da tradizione, l’inizio dell’estate ci porterà la diretta Campionato italiano ciclismo 2025 oggi, domenica 29 giugno. Questa è la settimana dedicata alle corse che mettono in palio i titoli di campione nazionale: per noi quindi c’è in palio la possibilità di indossare per tutti i prossimi 12 mesi il prestigioso Tricolore, magari già dal Tour de France se il vincitore andrà alla Grande Boucle.

Il detentore è Alberto Bettiol, che un anno fa fu profeta in patria, perché da toscano vinse a Sesto Fiorentino pochi giorni prima della partenza del Tour proprio da Firenze, mentre si era in Trentino due anni fa, in occasione della vittoria di Simone Velasco a Comano Terme.

In questa edizione la diretta Campionato italiano ciclismo 2025 onorerà il ruolo di Gorizia come capitale europea della cultura, per cui l’arrivo sarà nel capoluogo sul confine con la Slovenia, in una corsa che prenderà il via dal mare di Trieste per poi far pedalare i corridori verso l’entroterra della Venezia Giulia.

Nei giorni scorsi la cronometro tricolore è stata vinta da Filippo Ganna, campione italiano contro il tempo per la sesta volta negli ultimi sette anni. Decisamente più difficile sbilanciarsi sulla diretta Campionato italiano ciclismo 2025, anche perché nella gara in linea si possono affrontare squadre molto folte (ad esempio quelle formate in gran parte da corridori italiani) e atleti che corrono praticamente isolati: una variabile in più che rende sempre molto particolare la corsa per il Tirolo di campione d’Italia…

CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2025 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta Campionato Italiano ciclismo 2025 in tv sarà garantita nelle fasi decisive dalle ore 14.50 su Rai Due, quindi in diretta streaming video tramite sito o applicazione di Rai Play.

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2025: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO

La diretta Campionato italiano ciclismo 2025 ci presenterà un percorso (che naturalmente cambia ogni anno) di 228,8 km nella Venezia Giulia, con la partenza che avrà luogo da Trieste alle ore 10.45 e una prima fase non molto impegnativa toccando tutte le località più significative della zona, mentre poi ci saranno più asperità in particolare nel circuito finale, che sarà da ripetere per tre volte. Da sottolineare che avremo anche un breve sconfinamento in Slovenia, fatto certamente curioso per la corsa che mette in palio il titolo di campione italiano di ciclismo.

Il circuito finale sarà imperniato sulla salita di San Floriano del Collio, che sarà naturalmente il punto ideale per gli attacchi da parte dei corridori che vorranno evitare di giocarsi il Tricolore in volata all’arrivo di Gorizia. La salita misura 3,7 km con pendenza media al 5,1%, in realtà in mezzo c’è un tratto di discesa per cui la salita vera e propria è spezzata in due tronconi, misura appena poco più di 3 km ma con pendenze oltre l’8%. All’ultimo scollinamento mancheranno 7,9 km all’arrivo, che vedrà l’ultima curva ad angolo retto a 300 metri dalla linea del traguardo.