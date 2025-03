Diretta Campobasso Ascoli, sfida per evitare i playout

La diretta Campobasso Ascoli andrà in scena allo Stadio Nuovo Romagnoli per la trentunesima giornata del girone B di Serie C e ad andare in campo saranno due squadre in piena difficoltà e che nelle ultime partita dovranno lottare per mantenere la loro posizione fuori dalla zona playout e riuscire a salvarsi, i padroni di casa sono quattordicesimi con 33 punti poco sopra alla zona calda del fondo della classifica, gli stessi alti e bassi li ha vissuti la squadra ospite che con gli stessi 33 punti è al quindicesimo posto per via degli scontri diretti sfavorevoli.

Il Campobasso arriva alla partita dopo la sconfitta 2-0 in casa del Sestri Levante, stesso esito per l’Ascoli che si presenta alla sfida dopo la sconfitta casalinga in inferiorità numerica 0-1 con il Pineto.

Diretta Campobasso Ascoli, come vedere la partita

Seguire la diretta Campobasso Ascoli sarà possibile grazie ai canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 258), o collegandosi col computer alla diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Formazioni Campobasso Ascoli, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Campobasso Ascoli delle 20.45 i padroni di casa dovrebbero essere schierati dal mister Fabio Prosperi con un 3-5-2 con Neri in portam Remy, Benassai e Calabrese i tre difensori centrali, Pierno e Martina gli esterni con Serra, Cerretelli e D’Angelo a completare il centrocampo, davanti la coppia d’attacco Bifulco e Di Nardo. Gli ospiti invece risponderanno con un 4-3-3 scelto dal tecnico Mirko Cudini con Livieri tra i pali, Maurizii e Adjapong gli esterni bassi on D’Amore e Piermarini difensori centrali a completare il reparto, Carpani, Odjer e Varoni in mezzo al campo e tridente offensivo composto da Tremolada e Marsura sulle fasce e Corazza come riferimento centrale.

Campobasso Ascoli, quote e possibile risultato finale

La diretta Campobasso Ascoli è una sfida difficile da pronosticare, le squadre sulla carta sembrano equivalersi ed entrambe stanno vivendo momenti di difficoltà e di paura e vivono lo stesso obiettivo ovvero il riuscire a centrare la salvezza senza dover passare dai playout, se dovessimo provare ad individuare un possibile risultato il pareggio potrebbe essere quello più probabile per via del bisogno di punti di entrambe le squadre che potrebbero cercare di evitare rischi inutili.

Secondo i bookmakers come Sisal invece il pareggio sembra essere l’opzione più difficile con una quota di 2.95, ad essere favorita è la vittoria del Campobasso che ha una quota di 2.35, la vittoria dell’Ascoli invece è quotata 2.75.