Diretta/ Campobasso Bari streaming video tv: nobili decadute (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO BARI: GRANDE SFIDA!

Campobasso Bari, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Scontro tra nobili decadute, sfide anni ’80 in Serie B che avevano un sapore straordinario, quando entrambe le compagni sognavano il salto in Serie A, poi riuscito ai pugliesi ma non ai molisani. Che al ritorno tra i professionisti stanno trovando il passo giusto dopo le comprensibili difficoltà iniziali, vincendo in casa contro la Paganese e sul difficile campo del Monopoli negli ultimi due impegni disputati.

Il Bari invece sembra più che mai deciso a puntare al ritorno diretto in cadetteria. Quella in casa contro la Turris è stata la terza vittoria consecutiva per i Galletti, che sono ora ufficialmente in fuga nel girone C con 6 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo. Le due squadre tornano ad affrontarsi 34 anni dopo, l’11 gennaio 1987 in Serie B fu il Campobasso a battere di misura 1-0 il Bari, che non vince in Molise dallo 0-1 del 23 settembre 1984.

DIRETTA CAMPOBASSO BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO BARI

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Bari, match che andrà in scena al Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Candellori, Bontà, Tenkorang; Vitali, Rossetti, Di Francesco. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.



